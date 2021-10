Auxílio-tecnológico será de R$ 3 mil, entregues a partir de novembro - Reprodução

Publicado 15/10/2021 14:02

Rio - A partir da próxima semana, os professores da rede estadual de ensino serão contemplados com um aumento no valor do auxílio-transporte, que passará dos atuais R$ 6,30 para R$ 17,10 por dia. Além disso, em novembro, todos os docentes contarão com um auxílio-tecnológico no valor de R$ 3 mil. As medidas fazem parte de um pacote de benefícios anunciado pelo governador Cláudio Castro nesta sexta-feira, 15, Dia do Professor.



Para garantir o auxílio-tecnológico, os professores devem enviar uma foto do equipamento que adquiriu, seja tablet ou computador, com a nota fiscal. Após as comprovações, o governo depositará o valor na conta dos docentes.

"A valorização dos nossos profissionais de Educação é uma das minhas principais preocupações. Por isso, determinei a correção dos valores do auxílio-transportes e a criação do auxílio-tecnológico. Precisamos investir no professor e cada vez mais na modernização do ensino, principalmente durante tempos difíceis como os que temos vivido com a pandemia da Covid-19", afirmou o governador.



Concurso



A Secretaria de Educação também está preparando um edital para o preenchimento de 303 vagas para o cargo de Docente 1 e carga horária de 16 horas. A previsão é que os detalhes do concurso sejam publicados no Diário Oficial do próximo mês.