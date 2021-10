Procon-RJ realiza pesquisa de preço de arroz e feijão em todo o estado - Divulgação

Publicado 20/10/2021 13:43 | Atualizado 20/10/2021 13:48

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) informou, nesta quarta-feira, 20, que está realizando um levantamento de preços de produtos básicos da alimentação dos consumidores fluminenses. Segundo o órgão, a pesquisa foi solicitada pelo secretário estadual de Defesa do Consumidor, Leonardo Vieira, para apurar se a isenção de ICMS concedida pelo estado sobre a circulação de arroz e feijão está trazendo redução de valor ao consumidor. A autarquia disse que 26 estabelecimentos do Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis e Nova Friburgo estão sendo pesquisados.Leonardo Vieira, secretário estadual de Defesa do Consumidor, declarou que uma vez que a lei foi aprovada, é importante saber se a redução do ICMS está chegando até o consumidor final e ajudando, principalmente, os que mais necessitam.Além do arroz e feijão, os agentes estão fazendo o levantamento de preços do óleo de soja, leite, ovos, açúcar, sal, fubá, macarrão, farinha de trigo e farinha de mandioca. A lei estadual 9391/21 entrou em vigor no dia 2 de setembro e concedeu a isenção do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – nas operações internas com arroz e feijão.“A alta no preço dos alimentos está afetando diretamente as famílias fluminenses. Com a pesquisa, queremos saber se houve redução ou estabilidade no preço do arroz e feijão. Ela também vai servir de base para os consumidores identificarem onde comprar mais barato e ainda estimular a concorrência” afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.