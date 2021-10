Banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual - reprodução

Publicado 25/10/2021 12:37 | Atualizado 25/10/2021 12:38

Brasília - Um áudio vazado do dono do banco BTG Pactual, André Esteves, revela a influência dele na Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal (STF) e Banco Central (BC). A gravação, que é de uma reunião do banqueiro com investidores realizada na última quinta-feira, 21, foi obtida pelo site Brasil 247 (ouça no fim da matéria).

No áudio, o banqueiro relatou que foi procurado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na quinta-feira passada, quando quatro secretários do ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram demissão do cargo. Na ocasião, a pasta informou os pedidos de exoneração do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e sua adjunta, Gildenora Dantas. Também pediram para deixar a função o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, e seu adjunto, Rafael Araujo.

"O Arthur Lira me ligou para perguntar o que eu acho", afirmou. A declaração arrancou risos da plateia. "Arthur, vou dar uma palestra agora à tarde. Se quiser, dá um pulo aí", disse Esteves.



O banqueiro também afirmou, na conversa, que recomendou o fatiamento da Reforma Tributária, iniciando pelo reajuste da tabela do Imposto de Renda (IR) e pela tributação de dividendos. Ele disse que é favorável à tributação de dividendos, e celebrou os ajustes feitos no texto original. "A reforma não é ruim, poderia ser um pouquinho melhor. Acho que falta mais densidade de formulação na equipe do Paulo. 80% do texto original foi corrigido. Gostei muito de o Congresso querer ouvir, acatar umas sugestões".

Esteves contou, ainda, que conversou com ministros do STF, sem citar nomes, sobre a importância da autonomia do Banco Central. "Teve essa discussão de Banco Central independente, foi importantíssimo conversar com ministros do Supremo, explicar. Pô, o cara não é obrigado a nascer sabendo", relatou o banqueiro no áudio vazado.

O banqueiro também afirmou que recebeu uma ligação de Roberto Campos Neto, presidente do BC, no ano passado, pedindo orientação sobre qual deveria ser o piso (lower bound) da taxa de juros brasileira, a Selic. "Caiu demais o juros na pandemia, a 2%. O Roberto me ligou para perguntar, onde você acha que está o lower bound. Eu não sei".



Na avaliação de Esteves, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "é o favorito" para as eleições presidenciais de 2022 "se ficar calado". Ele acrescentou: "Se o Lula pegar um Meirelles, colocar um Kassab de vice, e falar de meio ambiente, cultura, vai se tornar um favorito. Se nenhum dos dois caminhar ao centro, se Bolsonaro ficar malucão, vai ser alguém de centro-direita. Os dois candidatos ideais são Eduardo Leite e João Doria. Leite é um produto eleitoral com mais novidade, a despeito do excelente governo de Doria. As pautas que levaram Bolsonaro a ser eleito ainda estão por aí. O vento é de centro-direita".

Confira o áudio: