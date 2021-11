Parque Hopi Hari, em São Paulo - Divulgação

Parque Hopi Hari, em São PauloDivulgação

Publicado 31/10/2021 19:04

Rio - Segundo apurado com fontes, o Grupo Hopi Hari fecha acordo para reestruturação, expansão e desenvolvimento dos parques de diversões Hopi Hari com uma das mais importantes empresas deste segmento no mundo, a Whitehall & Company LLC , alcançando investimentos de até US$ 500 milhões (quinhentos milhões de dólares), algo em torno de R$ 2,8 bilhões.

Neste acordo, além do planejamento em novas atrações, estão contemplados todos os pagamentos dos credores atuais no menor período de tempo, de forma consistente com o plano de reestruturação judicial do parque.

O entendimento do parque é que o projeto não irá apenas reestruturar as obrigações passadas com os credores, mas também irá compreender a expansão das suas atrações, o desenvolvimento imobiliário dos seus terrenos com novos lançamentos, e também o desenvolvimento de eventuais lançamento do Parque em novos locais no Brasil ou a aquisição de outras empresas do segmento.

O Whitehall, parceiro do Hopi Hari neste projeto, é o banco líder de investimento em ativos reais e que oferece investimentos diretos e administrados por investidores na América do Norte, América Latina e Caribe, cujos ativos combinados estão na casa dos trilhões de Dólares e que possui experiência neste segmento, através do fundo Apollo Global Management´s responsável pela administração e expansão do portfólio de hotéis e parques aquáticos Great Wolf Lodge.

São investidores altamente sofisticados, acostumados a analisar situações complexas e fornecer soluções estruturadas, criativas e exclusivas.

Ainda de acordo com a fonte, o Hopi Hari aguarda apenas a formalização da aprovação da assembleia de credores a ser realizada na próxima quarta-feira (3) para concretizar o acordo.