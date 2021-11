Atualmente, o Brasil registra mais de 62 milhões de inadimplentes - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 03/11/2021 12:47 | Atualizado 03/11/2021 12:51

Rio - A Serasa anunciou que começa, nesta quarta-feira, 3, o "maior Feirão Limpa Nome de todos os tempos", que conta com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores. A empresa passa a disponibilizar um "auxílio dívida" ( veja o regulamento no site ), que pagará R$ 50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em um ou vários débitos somados e negociados por meio do aplicativo.

Esta edição, que deve terminar no dia 5 de dezembro, oferece a possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros. Atualmente, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes que enfrentam dificuldades para conseguir crédito e realizar os seus sonhos.



Segundo Matheus Moura, gerente executivo da Serasa, o feirão já é esperado pelo brasileiro como o momento ideal para renegociar suas dívidas. "Além dos diversos benefícios do feirão, o auxílio dívida é um importante aliado para esse momento, já que é um incentivo financeiro para o consumidor quitar mais um acordo ou até mesmo outros tipos de conta, como água, luz, telefone, entre outras pela carteira digital da Serasa. É uma oportunidade de recomeçar e queremos fazer parte desse momento", completa.



O evento deste ano conta com mais de 100 empresas parceiras - o maior número da história, de acordo com a Serasa - de diversos setores. As dívidas como cartão de crédito, lojas, água, luz, telefone, entre outros, podem ser negociadas de forma rápida em até três minutos, digital e sem precisar sair de casa.



A edição de 2020 permitiu que aproximadamente seis milhões de acordos fossem fechados e que vários brasileiros recomeçassem suas vidas com o tão sonhado nome limpo, conforme informou a empresa. Já para esse ano, a expectativa é que ainda mais brasileiros sejam beneficiados pela ação.



"Muitas pessoas estão inadimplentes e nem sequer sabem, por isso é importante reforçar que a consulta de dívidas para o consumidor ou sua empresa é gratuita nos canais oficiais da Serasa, e o feirão é o melhor momento para quem busca oportunidades de pagamento que cabem no bolso com descontos que podem chegar a 99%", finaliza Moura.





Como fazer para negociar on-line e receber o auxílio dívida?



Confira abaixo o passo a passo:



1º passo – baixar o app:



Baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS) e digitar o CPF/ preencher um breve cadastro. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela. O Feirão Serasa Limpa Nome acontece nos seguintes canais: aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store; no site Feirão Limpa Nome ; por meio do WhatsApp (11) 99575-2096; pelo 0800 591 1222 e nas mais de sete mil agências dos Correios em todo o país (necessário levar documento original com foto).Confira abaixo o passo a passo:Baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS) e digitar o CPF/ preencher um breve cadastro. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º passo – escolher a oferta:



Após selecionar a opção "ver ofertas" é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º passo – revisar e finalizar:

Depois que uma das opções for escolhida (para receber o auxílio dívida, o valor deve ser a partir de R$ 200), o formato do pagamento selecionado deve ser à vista e deve acontecer até o dia 30 de novembro. Após isso, é importante revisar e finalizar o acordo feito.

4º passo – pagar a dívida:



Após gerar o boleto, o pagamento deve ser efetuado até o dia 30 deste mês, por meio da carteira digital da Serasa ou outro meio de preferência do consumidor.

5º passo – receber o auxílio dívida na Carteira Digital Serasa:



Após o pagamento, o valor de R$ 50 será creditado na Carteira Digital Serasa, que deve estar ativa. O depósito pode ocorrer até o dia 17 de dezembro e o crédito deve ser utilizado até 31 de janeiro, caso contrário será estornado.