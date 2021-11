Iniciativa da empresa vai até o final de novembro - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 03/11/2021 14:44 | Atualizado 03/11/2021 15:40

Rio - A Light anunciou nesta quarta-feira, 3, que decidiu prorrogar a campanha de renegociação de débitos. Com a adesão de mais de 1800 clientes, a ação foi estendida até o fim de novembro e os interessados podem ter suas dívidas parceladas em até 24 vezes no cartão de crédito. Cada cliente tem o caso analisado individualmente e, de acordo com o perfil da dívida, os descontos podem chegar até 95%.

As negociações estão disponíveis na agência virtual da Light no campo "parcelamento de débitos".

O gerente de cobrança da Light, Rodney Argolo, explicou que esta é uma oportunidade do cliente quitar seus débitos e, se for o caso, retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

"Esta campanha permite que os clientes possam regularizar a sua situação junto à companhia. É uma chance única e a nossa ideia é oferecer condições muito vantajosas aos consumidores que têm, em média, 52% de desconto na negociação de débitos. Além disso, há uma outra facilidade: o cliente pode parcelar o pagamento no cartão de crédito, de qualquer bandeira, em até 24 vezes.", explica Argolo.

A campanha é destinada aos consumidores que têm ao menos uma fatura vencida há seis meses ou mais. Os interessados devem acessar a agência virtual da empresa para verificar os critérios da campanha e se têm direito ao desconto. Os clientes que já renegociaram e estão com parcelamento ativo não poderão participar da ação.

Quem estiver apto deve clicar em "avançar" e verificar as condições disponíveis. O desconto é calculado automaticamente e, para o cliente continuar com o pagamento, basta preencher os dados de seu cartão de débito ou crédito.