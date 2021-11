Economia

Bolsonaro reafirma intenção de "fatiar ou até "privatizar" Petrobras

Estatal entrou na mira do chefe do Executivo por causa da alta no preço dos combustíveis, que tem sido alvo de reclamações da população e também contribui para a aceleração da inflação

Publicado 06/11/2021 16:54 | Atualizado há 16 horas