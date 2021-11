Boletos falsos podem ser enviados tanto por correspondência quanto por meios eletrônicos. Especialistas aconselham a checar toda cobrança antes de efetuar pagamento - Reprodução/TV Integração

Boletos falsos podem ser enviados tanto por correspondência quanto por meios eletrônicos. Especialistas aconselham a checar toda cobrança antes de efetuar pagamentoReprodução/TV Integração

Publicado 06/11/2021 08:00

Rio - Com a pandemia e a crise financeira recente, muitos golpistas se aproveitam para tentar enganar as pessoas com envio de boletos falsos. A cobrança fraudada pode chegar tanto por correspondência quanto por e-mails e notificações em aplicativos de mensagens, já que os criminosos utilizam a tecnologia e meios de pagamentos eletrônicos para aplicar esse tipo de golpe. Funciona assim: o consumidor recebe uma carta com o boleto fraudado, que se assemelha muito a um boleto original, ou ainda recebe e-mails ou notificações pelo WhatsApp solicitando o pagamento da dívida.

Segundo o advogado da Morais Advogados Associados, Afonso Morais, esse tipo de golpe vem se refinando, pois os criminosos possuem centrais telefônicas e os dados da pessoa contatada. Essas informações são oriundas dos vazamentos de dados e são compradas na Internet por cibercriminosos . "Os boletos chegam e as pessoas ficam em dúvida se devem pagar ou não e, por medo de ficar com nome sujo, elas realizam o pagamento, principalmente as que possuem mais idade", alerta.

O advogado também aconselha que o receptor do boleto tenha alguns cuidados antes de realizar qualquer pagamento. "Conferir a empresa cobradora, checar os dados do boleto, verificar a origem com o banco e financeira, preferir a leitura automática do código de barras, baixar o boleto no site do credor, certificar-se de que o site é seguro e evitar Wi-Fi público são as precauções que devem ser tomadas quando recebemos esse tipo de mensagem", diz.

Já o analista de segurança da Kaspersky, Fabio Assolin, acredita que a melhor forma do consumidor se resguardar desse tipo de golpe, é entendendo como funciona um código de barras. " De acordo com as normas de emissão de boletos da Febrabran , as contas emitidas por Prefeituras, de saneamento, energia elétrica, entre outras, sempre começarão com o número 8. Portanto, caso o usuário receba um boleto por email dessas contas, ele deve verificar como começa o código barras. Se iniciar com algum código de banco (como 001 Banco do Brasil, 237 Bradesco, lista completa aqui ) o usuário saberá que esse boleto é falso, pois as contas de consumo legítimas sempre devem começar com o número 8", explica.

Além disso, Assolin alerta para o fato de que prevenir é melhor que remediar, já que pagamentos realizados através do boleto bancário são difíceis de serem recuperados. "É difícil resgatar, pois ao fazer o pagamento, o dinheiro será enviado para conta que pertence ao golpista, que imediatamente vai transferir o valor recebido. Porém, caso caia no golpe, a vítima deve procurar o banco que recebeu o valor (identificado pelo número do banco no código de barras), levando uma cópia da conta falsa. Com essa informação, o banco irá congelar a conta do golpista, evitando que mais pessoas sejam vítimas, visto que após o congelamento, o pagamento de contas falsas feitas por futuras vítimas não será concluído", diz.



Além do banco, também é recomendado que a vítima procure a delegacia mais próxima, com cópia do comprovante de pagamento e demais documentos correlatos, e registre um boletim de ocorrência.

Emissão de boletos falsos de IPTU

Recentemente, a Prefeitura do Rio identificou uma página fraudulenta que tenta se passar pelo portal Carioca Digital para emissão de boletos falsos do IPTU e enganar a população. Os criminosos utilizam a identidade visual semelhante ao site oficial com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes que buscam fazer o pagamento das cotas mensais online.

O usuário é direcionado para uma página onde é instruído a preencher o número da sua inscrição predial, o exercício e a parcela que deseja emitir para pagamento. O endereço falso utilizado pelos criminosos é https://iptu.cariocariodigital.org/ .

A Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Iplan (Empresa Municipal de Informática) já solicitaram que o site seja cancelado e o domínio colocado fora do ar. O esquema criminoso também foi denunciado na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática.