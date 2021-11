Veja a programação para este feriado - Divulgação

Publicado 12/11/2021 18:51 | Atualizado 12/11/2021 18:58

Rio - Na próxima segunda-feira, 15, comemora-se o feriado da Proclamação da República. Em razão disso, alguns estabelecimentos no Rio estarão fechados ou com os horários de funcionamento alterados. Para os consumidores não perderem a viagem, confira antes de sair de casa se o local de destino estará aberto. O DIA levantou quais transportes, shoppings e supermercados estarão em funcionamento.

Shoppings

Neste feriado, os shoppings Boulevard, Shopping Nova América, Shopping Nova Iguaçu e o Botafogo Praia Shopping informaram que os quiosques e lojas estarão aberto a partir das 13h às 21h, entretanto, as praças de alimentação vão funcionar das 12h às 21h. No Madureira Shopping, as lojas vão funcionar das 15h às 21h, mas o atendimento da praça de alimentação vai funcionar das 12h às 21h, enquanto no Plaza Niterói das 15h às 21h. Já no Ilha Plaza, a praça de alimentação abre a partir das 12h às 21h e as lojas e quiosques das 14h às 20h.

O Complexo BarraShopping/NewYorkCityCenter vai abrir as lojas a partir das 13h e fechará 21h. O cinema vai funcionar de acordo com a programação disponível no site. O VillageMall terá horário especial de funcionamento neste feriado, abrindo 14h e fechando 20h. O teatro vai respeitar a programação dos espetáculos e o cinema será conforme a programação dos filmes disponíveis no site.

O Américas Shopping, West Shopping e o Shopping Jardim Guadalupe vão abrir as lojas e quiosques das 13h às 21h. As praças de alimentação e os restaurantes vão funcionar das 12h às 21h. As lojas e quiosques do Fashion Mall funcionarão das 14h às 20h, e os restaurantes, das 12h às 22h. Já o Shopping Riosul divulgaram que as lojas vão funcionar das 15h às 21h e restaurantes e praça de alimentação das 12h às 21h.

Supermercados

Nesta segunda-feira, as unidades do Prezunic Barra, Recreio e Botafogo ficam abertas até as 21 horas. Já as lojas Cidade de Deus, Caxias Centro, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz abrem até as 14 horas. As demais unidades funcionam até até as 16 horas.

Todas as unidades Extra Hiper funcionarão normalmente. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis, Friburgo e Cabo Frio abrirão das 7h às 22h. Já Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro e Galeão, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h.

As lojas do Mercado Extra também abrirão em horário normal no feriado, das 7h às 22h. A exceção é a unidade de Nova Iguaçu, que funcionará das 7h às 18h. As unidades do mercado Pão de Açúcar funcionarão normalmente das 7h às 22h. Com exceção das unidades Leblon e Ingá, que será até as 23h. As lojas do Flamengo e Copacabana até 21h.

As lojas do Supermercados Mundial funcionarão de 7h30 às 14h. Já as lojas do SuperPrix Unidade Tijuca, Icarai, Copacabana e Ipanema de 7h às 15h, enquanto as demais lojas de 7h às 20h.

Todas as lojas da rede Supermarket estarão abertas. O horário de funcionamento da rede varia de acordo com cada unidade. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado https://smpravc.com.br/

As unidades do Assaí Atacadista abrirão normalmente no dia 15, das 7h às 22h. A loja Ceasa funcionará das 8h às 20h.

Transportes

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca seguem em funcionamento normal durante o feriado da Proclamação da República. Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos serão de 10 a 20 minutos deste sábado até a segunda-feira.



Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca (Mapa e Horários) ou no site www.vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).

O MetrôRio terá funcionamento no sábado e domingo, dias 13 e 14, com a operação nos horários regulares de fim de semana. No sábado, das 5h à meia-noite, e no domingo, das 7h às 23h. Nos dois dias, a transferência entre as linhas 1 e 2 será na estação Estácio. O Metrô na Superfície vai operar das 5h às 23h30 no sábado e, no domingo, das 7h às 22h30.



Já na segunda-feira, 15, feriado da Proclamação da República, a concessionária funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental, Gávea e Botafogo, Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30, com seu trajeto normal.

Na segunda-feira, a operação dos trens SuperVia seguirá a grade de domingos e feriados. Os trens vão circular das 4h36 às 21h50, de acordo com a programação de cada ramal. A empresa orienta que os clientes se programem antes de viajar, consultando a seção "Planeje Sua Viagem" (disponível no aplicativo e no site www.supervia.com.br

Diversão

O BioParque do Rio irá funcionar das 9h às 17h. Já o AquaRio informou que vai abrir a partir das 9h às 18h.

O Bondinho Pão de Açúcar vai funcionar nos dias 12 a 15 das 09h às 19h, com entrada até as 18h. É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou no aplicativo Conecte SUS, de acordo com o calendário de vacinação do Rio, e documento de identificação com foto para entrada no parque.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso