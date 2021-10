Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao portal oficial com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes - Divulgação

Publicado 31/10/2021 12:16

Rio - A Prefeitura do Rio identificou uma página fraudulenta que tenta se passar pelo portal Carioca Digital para emissão de boletos falsos do IPTU e enganar a população. Os criminosos utilizam a identidade visual semelhante ao site oficial com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes que buscam fazer o pagamento das cotas mensais online.

O usuário é direcionado para uma página onde é instruído a preencher o número da sua inscrição predial, o exercício e a parcela que deseja emitir para pagamento. O endereço falso utilizado pelos criminosos é https://iptu.cariocariodigital.org/ .

A Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Iplan (Empresa Municipal de Informática) já solicitaram que o site seja cancelado e domínio colocado fora do ar. O esquema criminoso também foi denunciado na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática.