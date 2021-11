Cláudio Castro sancionou a lei que garante novos benefícios aos servidores da Uenf - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/11/2021 08:48

O governador Cláudio Castrou sancionou a lei que garante o pagamento do auxílio-saúde e do auxílio-educação para servidores da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf). Publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 8, a norma modifica a Lei 4.800/06, que reestruturou o quadro de pessoal da instituição.

Com a mudança, o auxílio-educação, pago a todos os funcionários com filhos dependentes (sem limite de idade), passa a ser concedido no lugar do auxílio-creche, que só alcança aqueles com dependentes legais de até seis anos. Já o auxílio-saúde será pago a título de indenização aos servidores. Os valores dos dois benefícios serão definidos pelo reitor da instituição, dentro da disponibilidade orçamentária da universidade e das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

De autoria do secretário de Estado de Governo e deputado licenciado, Rodrigo Bacellar, a Lei 9.450 será implementada após a apresentação de um estudo de impacto orçamentário e financeiro. Além disso, fica condicionada ao Regime de Recuperação Fiscal.