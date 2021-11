INSS ainda realiza pente-fino com beneficiários do auxílio-doença - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/11/2021 18:20

Beneficiários do auxílio-doença que não passaram pela perícia médica há mais de seis meses precisam agendar um novo procedimento para não ter o pagamento suspenso. Isso porque, dos 95.469 segurados que foram convocados pelo pente-fino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), somente, até o último balanço, 7.288 marcaram o exame. Diante disso, aqueles que ainda não reservaram uma data para prestar contas com o instituto terão até a próxima quinta-feira, 11, para garantir a manutenção do benefício.



No Rio de Janeiro, 6.528 segurados foram convocados para passar pela perícia médica. Para saber se esse é o seu caso, basta acessar a lista pelo site: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-convocacao-347888278 . Se o beneficiário tiver o pagamento suspenso, após realizar o agendamento da perícia, ele volta a receber, desde que não tenha o benefício cessado, o que acontece se o agendamento não for feito em até 60 dias depois da suspensão.

"O INSS esclarece que o segurado que está em benefício por incapacidade há mais de seis meses, mas não recebeu a carta e tem dúvidas se foi convocado, pode conferir se seu nome consta na lista publicada no Diário Oficial da União ou entrar em contato com a Central 135. Caso o segurado convocado não realize o agendamento até o dia 11 de novembro ou não compareça na data marcada, ele terá o benefício suspenso até o seu comparecimento. Após 60 dias da suspensão, o benefício poderá ser cessado", afirmou o órgão.

Segundo o advogado especialista em direito previdenciário, João Badari, é importante que os segurados não se assustem com a convocação, mas que organizem os documentos com sabedoria para deixar bem claro ao perito que é a limitação que a doença em questão traz como consequência.



"Uma coisa muito importante é que o que dá direito ao seu benefício por incapacidade não é a doença, é você estar incapaz para o trabalho. Então, você deve demonstrar para o perito não só a sua doença, mas o que ela traz como consequência no seu dia a dia, no seu trabalho. Um exemplo: o Pedro tem hérnia de disco e trabalha com peso ou trabalha muito tempo em pé, chega em casa sentindo muita dor, durante o trabalho fica com dificuldade de se deslocar, essa é a consequência daquela hérnia na rotina de trabalho dele, por isso ele tem direito ao benefício", explicou.



O INSS ressaltou, ainda, que na data agendada para a realização da perícia deverão ser apresentados os documentos pessoais, além de toda documentação médica que o segurado disponha, tais como laudos com o CID, atestados, receitas e exames recentes que comprovem a doença.

Como agendar



Para agendar uma perícia, o segurado não deve comparecer a uma agência, a solicitação deve ser feita de forma remota: pelo site, aplicativo de celular ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.



Pelo Meu INSS, basta seguir o seguinte passo a passo: primeiro faça login no Meu INSS e, em seguida, clique em "Do que você precisa?", escreva "Agendar Perícia" e, depois selecione a opção "Novo Requerimento". Escolha entre “Perícia Inicial” se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação” se já estiver em benefício, siga as orientações que aparecem na tela e informe os dados necessários para concluir o seu pedido.