Preço da gasolina no Rio chega a R$ 7,749, aponta ANPDivulgação

Publicado 08/11/2021 20:47

Rio - O preço da gasolina no Rio de Janeiro chegou a R$ 7,749, apontou o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado nesta segunda-feira (8). Segundo o órgão, o estado do Rio tem a segunda gasolina mais cara do país, ficando atrás somente do Rio Grande do Sul, onde o combustível já é vendido a R$ 7,99.

Ainda segundo a ANP, em seguida, Minas Gerais (R$ 7,599), Distrito Federal (R$ 7,499) e Pernambuco (R$ 7,439) ocupam o ranking dos maiores preços.

No ano, o valor da gasolina acumula uma alta 49,6% e esta é a quinta semana consecutiva na qual o combustível registgrou aumento, informou o órgão.

Diesel e botijão

O valor cobrado pelo diesel e o botijão de gás também continuaram subindo. Com uma alta de 48,05%, o diesel chegou a para R$ 5,339 nesta semana.

Já o preço do botijão passou de R$ 102,04 para R$102,48, acumulando uma alta de 37% desde o início do ano.