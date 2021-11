Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Brasília - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), fez críticas nesta quarta-feira, 10, à Petrobras e à Reforma Tributária em andamento no Congresso. Em entrevista para a Rádio Cultura FM, do Espírito Santo, o chefe do Executivo disse que as alterações no sistema de cobrança de impostos não são o que o governo esperava.

"A tributária é complicada. Passei 28 anos como parlamentar. Essa Reforma Tributária que está aí não era o que a gente esperava, mas está caminhando, a gente espera que dê certo", declarou o presidente. O texto, no entanto, está travado no Congresso.

Bolsonaro ainda voltou a criticar a Petrobras. Nesta quarta, chamou a estatal de "monstrengo" e disse querer privatizar "parte dela" - sem, contudo, dar detalhes.

"Não tenho ingerência sobre a Petrobras. Espero privatizar parte dela, o que não é fácil. Petrobras é um monstrengo, uma estatal com monopólio e vive a vida em função dela", afirmou o presidente, que já disse que a petrolífera deveria gerar menos lucro.

Auxílio Brasil

Um dia após a Câmara dos Deputados aprovar a PEC dos Precatórios em segundo turno , Bolsonaro ainda voltou a dizer, durante a entrevista, que o governo não pode pagar um benefício acima de R$ 400 no Auxílio Brasil . "A gente sabe que não pode dar mais do que isso para a inflação não explodir", declarou. "É, eu posso me dar bem com o programa, mas não quero que o povo passe fome "

Ao postergar o pagamento de dívidas transitadas em julgado e mexer no teto de gastos, a PEC dos Precatórios abre espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 até o fim de 2022, ano eleitoral, e para ampliar o pagamento de emendas parlamentares.