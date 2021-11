Crédito estará disponível de forma escalonada aos clientes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/11/2021 14:07 | Atualizado 10/11/2021 14:07

A partir de segunda-feira, 8, a Caixa Econômica Federal abriu para novos clientes a possibilidade de solicitar empréstimos de R$ 300 a R$ 1 mil no banco, por meio do aplicativo Caixa Tem. A modalidade é válida para nascidos de janeiro a junho e os interessados podem utilizar a linha de crédito com juros de 3,99% ao mês, que permite o pagamento em até 24 parcelas.



Não há limite de renda para obter o crédito, no entanto, pessoas com restrições em Serasa e SPC ou outros financiamentos que impactam a capacidade de pagamento não terão o empréstimo aprovado.



Caso a pessoa ainda não tenha conta no Caixa Tem, basta baixar no Google Play ou App Store e realizar o cadastro no app.

Usuários do Caixa Tem



A Caixa também anunciou, na segunda-feira, a possibilidade de que pessoas nascidas em maio e junho que já têm cadastro no Caixa Tem e utilizem a Poupança Social Digital solicitem empréstimos pelo aplicativo.



Para isso, basta atualizar o aplicativo e o cadastro pessoal, com a digitalização de documento de identidade e uma foto “selfie” do usuário. A avaliação dos dados será concluída em até dez dias após o envio.