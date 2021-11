Cartão do Supera RJ: atualmente, o programa conta com 112.335 beneficiários ativos - Foto: Divulgação.

Cartão do Supera RJ: atualmente, o programa conta com 112.335 beneficiários ativosFoto: Divulgação.

Publicado 14/11/2021 08:44

O governo do Estado do Rio pagará na próxima terça-feira, 16, a parcela de novembro do programa Supera RJ. Também será pago aos beneficiários o valor de R$ 80 referente ao auxílio-gás.

Somente em novembro, o governo do estado pagará a quantia total de R$ 36 milhões para beneficiar as pessoas físicas assistidas pelo programa. Atualmente, o programa conta com 112.335 beneficiários ativos. Segundo o governo, este é o segundo mês consecutivo que o governo estadual antecipa o pagamento do benefício.

"Em outubro, conseguimos pagar no dia 15, dez dias antes do prazo. Nossos esforços estão concentrados para que, sempre que possível, o pagamento seja feito antes do dia 25 de cada mês. Sabemos da urgência que as pessoas têm para receber o auxílio porque a fome não espera. O programa vem sendo aperfeiçoado e nosso objetivo segue firme no enfrentamento à pobreza no estado do Rio de Janeiro", disse o governador Cláudio Castro.



Outra frente de trabalho do governo do estado é a busca ativa para a entrega dos cartões ainda não retirados pelos beneficiários. A ação, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e que trabalha em parceria com as prefeituras, tem surtido efeito.

Nas últimas duas semanas, duas iniciativas foram realizadas em Petrópolis e Mesquita. Nas duas cidades, cerca de mil cartões foram entregues aos beneficiários. Haverá, ainda, mais ações em outras cidades nas próximas semanas.



"Sabemos que existiu uma dificuldade para que as pessoas tivessem acesso ao cartão. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos desenvolveu o protocolo de busca ativa em parceria com as prefeituras locais. Hoje, já temos 75 cidades cadastradas para ações. As equipes estão fazendo contato telefônico com as pessoas para avisá-las sobre os cartões. A ação em Petrópolis, a primeira que fizemos, foi muito bem-sucedida e já estamos planejando a próxima para ainda em novembro", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



De acordo com a secretaria, o estoque de cartões não retirados caiu de 51 mil para 21 mil unidades no último mês. Vale salientar, ainda, que estes cartões já estão em trânsito e, no prazo de dez dias, estarão nos postos para distribuição. Os beneficiários serão avisados sobre a data e local em que poderão buscar seus cartões.



Ferramenta de consulta



O SuperaRJ conta, a partir de agora, com mais uma ferramenta de transparência. No portal do programa - www.superarj.rj.gov.br - há um espaço para consulta, onde qualquer pessoa pode verificar a situação do cadastro. Basta inserir o número do CPF para saber informações



Quem tiver dúvidas pode procurar um dos CRAS de cada município ou ligar para o call center do SuperaRJ, no telefone 0800 071 7474.