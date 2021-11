Pix completa um ano de funcionamento nesta terça-feira, 16 - Agência Brasil

Pix completa um ano de funcionamento nesta terça-feira, 16Agência Brasil

Publicado 16/11/2021 12:29 | Atualizado 16/11/2021 12:42

Nesta terça-feira, 16, além de completar um ano, o Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC), também ganha nova funcionalidade. O Mecanismo Especial de Devolução irá facilitar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras e poderá ser utilizado a partir desta terça.



O mecanismo foi anunciado pelo Banco Central em junho e, desde então, as instituições financeiras estavam se adaptando aos procedimentos.



Atualmente, em uma eventual fraude ou falha operacional, as instituições envolvidas precisam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais, de forma a efetuar as comunicações relacionadas a solicitações e recebimentos de pedidos de devoluções, dificultando o processo e aumentando o tempo necessário para que o caso seja analisado e finalizado, reduzindo a eficácia das devoluções. Com o Mecanismo Especial de Devolução, as regras e os procedimentos serão padronizados.



Segurança



Além disso, entra em vigor também nesta terça-feira, 16, o bloqueio cautelar. Essa medida irá permitir que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física possa efetuar um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas em casos de suspeita de fraude. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime. A medida passa a valer a partir do dia 16 de novembro, e deve permitir uma atuação mais rígida em relação às fraudes na ferramenta.

Em outubro deste ano, por conta do aumento de sequestros-relâmpago e das fraudes relacionadas ao Pix, o Banco Central também definiu um limite de R$ 1 mil para transferências entre as 20h e as 6h.

Pix Saque e Troco