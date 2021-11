Rede oferece produtos com até 50% de desconto nas categorias de Eletro, Bazar e Têxtil - Divulgação

Publicado 19/11/2021 16:41

Rio - Com o encerramento do formato de hipermercados do Extra anunciado em outubro, a rede inicia uma grande queima de estoque com foco nas categorias de Eletro, Bazar e Têxtil. A liquidação já acontece em nível nacional, em todas as mais de 100 unidades da rede, com oportunidades de até 50% de desconto.

A empresa informou que que toda a categoria de Eletro para compras acima de R$ 500 pode ser parcelada em até 30 vezes sem juros nos Cartões Extra. "Esses itens serão liquidados de forma gradual até a total desmobilização das unidades e, por este motivo, é importante que os clientes se programarem para visitarem as lojas e identificarem os produtos que estão disponíveis", disse a rede em nota.

A marca Extra continua atendendo seus clientes nacionalmente por meio dos mais de 300 pontos de vendas das redes Mercado Extra e Mini Extra, além do e-commerce ClubeExtra.com.br e do app Clube Extra.

Veja abaixo algumas oportunidades com validade até 23 de novembro ou até enquanto durarem os estoques:

· Acessórios para jardinagem, papelaria, categoria "Faça você mesmo" com ferramentas em geral com até 40% off;

· Acessórios automotivos até 40% off;

· Toda Puericultura até 40% off;

· Toda Moda Extra até 40% off.