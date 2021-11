Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offer Wise Pesquisas, 57% dos consumidores pretendem fazer compras na data - Reprodução/Internet

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offer Wise Pesquisas, 57% dos consumidores pretendem fazer compras na dataReprodução/Internet

Publicado 23/11/2021 19:11 | Atualizado 24/11/2021 15:11

Nesta sexta-feira, 26 de novembro, consumidores e comerciantes de todo o país se preparam para a Black Friday. Importado da cultura dos Estados Unidos, o evento tem se popularizado cada vez mais entre os brasileiros e, este ano, não será diferente: segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offer Wise Pesquisas, 57% dos consumidores pretendem fazer compras na data. Pensando nisso, O DIA reuniu algumas das principais ofertas oferecidas ao consumidor nesta data.



De olho nas redes



A Casa & Vídeo, promoverá descontos de até 80% em seus itens nos dias 25, 26 e 27 de novembro, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Batizada de Blecaute, a ação especial de Black Friday terá ofertas para mais de 50 mil produtos, tanto na loja física, quanto aplicativo e site. A varejista garante ainda a possibilidade de entrega em até 24h para capitais e 48h para o interior, além de oferecer retirada dos produtos nas lojas em até 3h.



A companhia prepara ativações diferenciadas para os clientes, como descontos por hora e promoções surpresa. No Rio de Janeiro, em algumas unidades, haverá o "Carrinho Maluco", com ofertas únicas para os clientes aproveitarem na hora. São elas: Uruguaiana, Niterói 2, Campos, Caxias 3, Bonsucesso 3, Nova Iguaçu 3, Campo Grande Calçadão, Alcântara II, Méier, Taquara, Cariacica, Santa Luzia, Betim, Uberlândia, São José dos Campos, Cidade Dutra e Ipiranga. Além disso, somente no dia 24, em compras feitas pelo app, o consumidor poderá garantir 15 produtos por apenas R$ 1, por tempo limitado.



No dia 25, também haverá uma seleção de produtos que serão vendidos pelo valor da hora para os 10 primeiros seguidores que comentarem "Eu quero" no post do Instagram da loja @casaevideo. A ação vai acontecer de 8h às 23h, e vai contemplar itens desejo de todas as categorias. Já no dia 26, a partir da meia-noite a Casa & Video oferece um desconto surpresa. A varejista vai promover um item do departamento de "casa" com um desconto especial: os 10 primeiros que comentarem "Eu quero" ganham um código para comprar o produto online.



Os produtos também podem ser parcelados em até 24 vezes sem juros no cartão da Casa & Vídeo, além de 10% de desconto na primeira compra no app ou no site, itens com até 80% de desconto e 5% de cashback.



Até 80% de desconto



A Black Friday da Americanas deste ano já começou e conta com variedade de produtos, entrega rápida e frete grátis. A marca iniciou a comunicação do evento no dia 27 de outubro com o esquenta Black Friday, oferecendo aos clientes, todos os dias, ofertas com preços de Black Friday – seja no app, no site ou nas lojas físicas -, além de produtos com pelo menos 50% de cashback com pagamento feito por meio do super app Ame Digital.



A campanha Esquenta Sub Friday, do Submarino, também já está no ar e leva para as redes sociais, site e app da marca as ofertas antecipadas para esta Black Friday. São descontos de até 70% em produtos nas categorias de livros, games, tech e muito mais. Além disso, todo dia tem um cupom de até R$ 300 OFF para uso exclusivo de compras no app.



Já o Shoptime apresenta nesta Black Friday uma campanha com muito conteúdo, música, brincadeiras e ofertas com até 80% de desconto e até 50% de cashback em pagamentos feitos por meio do super app Ame Digital. Além disso, a marca conta com frete grátis em milhões de produtos no app para os clientes.



Por falar da Americanas, pelo terceiro ano consecutivo, o Show da Black Friday promete ofertas exclusivas, promoções e muito entretenimento. Estão previstas ativações e games, integrando todo time de influenciadores, com muita diversão e liberação de cupons de descontos inéditos.

A terceira edição ocorre nesta quinta-feira, a partir das 21h, no YouTube e no app Americanas. Com quatro horas de duração, o público pode esperar por grandes nomes do YouTube, como o Felipe Neto, que comandará a festa ao lado de Juliette Freire, a dupla de anfitriões do show.

O mote é a disputa divertida entre dois times coordenados por Jojo Todynho e Camilla de Lucas, embaixadora da Americanas. Fazem parte do time escalado alguns dos maiores YouTubers e influenciadores digitais do país, de diversos segmentos: Diva Depressão, T3ddy, Bielo Pereira, Bruna Gomes, Bruno Correa, Diego Cruz, João Vítor Mello, Fred Desimpedidos, Ademara, Vanquilha e Jotinha.

A edição acontece na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, contudo, seguindo os protocolos de covid-19, não haverá público presente. Vale reforçar, que apesar das flexibilizações, os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) serão acatados, para garantir a segurança de todos os envolvidos no projeto.



O que comer?



Neste mês de novembro, o KFC está com diversas ações promocionais de seus principais produtos, com foco, principalmente, no delivery. Para clientes do IFood, o combo Double Crunch (tradicional, Bacon ou BBQ) + Coca Cola custará R$ 9,90, até o dia 30 de novembro.



Para a Black Week (semana de 22 a 25 de novembro), o destaque é o sanduíche Kentucky que, de R$ 20,90, custará R$ 9,90 pedindo pelo Uber Eats e R$ 13,90 para compras pelo IFood. Já no balcão, das mais de 100 lojas da rede, a promoção acontecerá no dia 26. Dois mini baldes de oito tirinhas e um balde de fritas, sairão por apenas R$ 39,90.



A Black Friday também já começou em todos os canais do McDonald’s, que oferece vantagens por meio de cupons no app, descontos no iFood e em pagamentos com Mercado Pago.



Quem ainda não tem o app da marca, pode aproveitar a oportunidade para fazer o download e garantir um cheeseburguer com desconto, além de aproveitar uma série de cupons com ofertas. Para os consumidores que desejam ficar por dentro da "Méqui Friday", a dica é se cadastrar aqui (https://cloud.news.mcdonalds.com.br/mequifriday21) para receber as ofertas da marca conforme forem disponibilizadas ao público.



Quem deseja aproveitar as ofertas sem sair de casa pode aproveitar as opções disponíveis no iFood:



- Até o dia 30/11: 2 Cheeseburguer ou Chicken Jr + Bebida com 35% de desconto;

- De 17 a 30/11: Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue e McChicken Cheddar com 39% de desconto.



A marca também terá ofertas relâmpago no app ao longo da semana, então vale ficar de olho para garantir sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços super especiais.



O Burger King anuncia sua BK Friday dando continuidade às ofertas especiais preparadas para todo o mês de novembro. Para participar do evento da rede de fast-food e resgatar os seus pontos, o consumidor deverá baixar o aplicativo do Burger King, cadastrar seu CPF e se inscrever no Clube BK. Na compra de qualquer combo até o dia 26, com valor acima de R$ 21,80, o cliente ganha 220 pontos no Clube BK para resgatar um Whopper ou produtos equivalentes a pontuação. Os pontos devem ser resgatados até 31 de dezembro, e para isso, o consumidor pode consultar as lojas BKB participantes diretamente no site - burgerking.com.br/bkfriday. A promoção não acumulativa é válida apenas para 1 CPF, e está disponível em todo território nacional.



A Lecadô, tradicional doceria carioca, oferecerá 20% de desconto em todas as tortas do cardápio compradas nos dias 26, 27 e 28 de novembro. O grande diferencial é que os consumidores poderão comprar a torta nas 41 lojas da marca e levar no dia, ou agendar para retirar ou receber o produto até o dia 13 de dezembro. Com isso, os clientes podem ter sobremesas deliciosas do Lecadô para várias celebrações mesmo depois que a Black Friday acabar. No cardápio, tortas em tamanho baby e tradicional. Entre os sabores, tortas de chocolate, brigadeiro, nozes, doce de leite, coco e até Red Velvet e Brigadeiro Gourmet.

A promoção de Black Friday será válida em todas as lojas Lecadô no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio. Todos os sabores de torta e os endereços das lojas estão no site www.lecado.com.br/lojas.



A pizzaria Domino’s também oferece pizzas médias, grandes e gigantes - de qualquer sabor - pela metade do preço. Além disso, a rede duplicou o período de promoções da Black Friday: as condições especiais serão válidas até o dia 29 deste mês para as mais de 300 unidades da rede em todo o país.



Os descontos valem para pedidos feitos por Whatsapp, aplicativo da Domino's, site da marca, telefone ou para retirada na loja.



Já a Pizza Hut, lança também nesta Black Friday a promoção "Hut no precinho" por R$ 39,90. A campanha é válida para as pizzas médias, com oito fatias, nos sabores Calabresa, Mussarela, Marguerita e Napolitana, e ficará disponível até o dia 12 de dezembro, no app e no site da Pizza Hut.



A campanha de Black Friday da American Cookies, rede brasiliense especializada no cookie americano, oferecerá um combo especial com 50% de desconto. O Combo Black (de R$ 37,00 por R$ 18,50) conta com os três best-sellers da rede (um Cookie Red Velvet com Leite Ninho + um Cookie de Nutella + um Cookie Clássico ao Leite) e estará disponível apenas no dia 26 na sua loja carioca no Shopping Nova América, em Del Castilho.



Já para os clientes que optarem pelo delivery, a marca também terá uma promoção pelo aplicativo de entregas: na compra de um Kit de Cookie + Coca-cola, o cliente ganha mais dois kits de cortesia (três por R$ 17). A oferta estará disponível pelo aplicativo da Uber Eats, enquanto durarem os estoques e será aceita apenas uma venda por usuário.



O Kimura Restaurante, rede com casas japonesas, também comemora a data com promoções. Entre os dias 26 e 28 de novembro, das 17h às 19h, será possível degustar o rodízio premium de comida japonesa do Kimura Restaurante pelo preço promocional de R$ 89,90.



Para o dia 26, a Suburbanos Pizza oferece a promoção "compre um leve outro": na compra de uma Pizza de Calabresa, o cliente ganha uma pizza doce de Chocolate Amargo com Calda de Frutas Vermelhas de cortesia. A promoção estará disponível até sexta-feira, nas 11 lojas híbridas da rede (Copacabana, Laranjeiras, Tijuca, Méier, Barra da Tijuca, Recreio, Freguesia, Campo Grande, Taquara, Grajaú e na recém-inaugurada do Parque Olímpico).



Os pedidos podem ser feitos pelo app próprio (Suburbanos) ou pela central de atendimento (21) 2421-7000, que ainda oferece 10% de desconto na 1ª compra. Também será possível escolher a opção de retirada em uma das lojas híbridas da rede.



O Mr. Cheney, rede de franquias de cookies tipicamente americanos, participa da Black Friday com uma semana inteira de descontos especiais de até 50% em suas sobremesas. Para os fãs dos cookies crocantes por fora e macios por dentro, um dos dias da semana de descontos contará ainda com a oferta especial "compre 2 e leve 3 cookies clássicos", carro-chefe da marca.



A cookie store irá oferecer descontos progressivos de 20% a 50%, do dia 22 ao dia 26 de novembro, em um mix de produtos de seu cardápio em todas as lojas da rede.

Para Casa



A Ortobom preparou diversas promoções especiais para a Black Friday e, entre os destaques, está o colchão All Black, que será encontrado com 50% de desconto em todas as lojas físicas e no digital. A ação vale até o dia 30 de novembro.



Durante o evento, a empresa também vai oferecer outros produtos selecionados com descontos de até 50% e parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis. Outras ofertas são o colchão Superpocket Duo Visco Casal de R$ 6.717,60 por R$ 3.358,80; Travesseiro Viscopur de R$ 136,98 por R$ 95,88; colchão Master Nanolastic Casal, de R$ 2.498,00 por R$ 1.498,80.



Além do atendimento presencial, os clientes podem ser atendidos através dos canais digitais da marca ou realizar compras via WhatsApp. Para falar com um consultor, basta enviar uma mensagem para o número (21) 3003-5011, ou aproximar o leitor do celular no QR Code exclusivo de cada loja, que está disponível no site da Ortobom.



De 23 a 26 de novembro, a MadeiraMadeira conta com uma série de descontos especiais em centenas de produtos de diversos estilos e categorias, como artigos para a sala, cozinha, quarto, além de produtos de decoração.



Atualmente, a loja conta com um sistema de precificação unificado entre o online e o offline, com o intuito de garantir ao consumidor uma compra justa, independente do local onde está comprando. A estratégia se intensificou com as guide shops, local onde os consumidores podem contemplar ambientes decorados com as peças da MadeiraMadeira e verificar de perto os produtos, antes de efetuar a compra, uma garantia a mais de segurança.



A partir do dia 25 de novembro, a Leroy Merlin oferece descontos especiais para a Black Friday que podem chegar a até 70%. Entre as diversas promoções, os Consumidores encontrarão Cooktop 5 bocas bivolt por R$ 729,90, Ar Condicionado Mecânico 7.500 BTUs, 127V por R$ 999,90, Ventilador de teto 127V por R$ 159,90. Além disso, a ação oferece preços especiais em 15 categorias: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.



A ação contará também com parcelamento especial em até 12x no Cartão Celebre, além de descontos nos canais físicos e digitais da marca.



Na Oficina 021, marca carioca de design, todo o site estará com 30% de desconto entre os dias 25 a 28 de novembro. A expectativa é que os consumidores aproveitem a data para mudar a decoração e antecipem a compra dos presentes de Natal. Quem visitar a loja online da Oficina 021, por exemplo, vai encontrar luminárias com luz de led, miniaturas para montar, além de lançamentos como o Calendário de Mesa, Porta Cápsulas de Café, Jogo da Velha 3D, e muito mais.



As compras podem ser parceladas em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito (Visa e Master), com parcelas mínimas de R$ 30,00. A Oficina 021 entrega seus produtos em todo país, basta pedir pelo site www.oficina021.com. Confira algumas ofertas:



- Miniaturas para montar: de R$ 29,90 por R$ 20,90;

- Calendário de Mesa: de R$ 89,90 por R$ 62,90;

- Jogo da Velha 3D: de R$ 99,90 por R$ 69,90;

- Luminária Porta Retrato: de R$ 129,90 por R$ 90,90.



A Chatuba, marca de materiais de construção, também já iniciou o seu esquenta, onde os clientes podem fazer suas compras com condições especiais em todos os canais da rede. É possível conferir as ofertas no e-commerce chatuba.com.br e por meio de todos os canais de venda, como WhatsApp, Televendas e lojas físicas. A marca também oferece opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito Visa, Mastercard e American Express, para todas as suas categorias de produtos.



As ofertas seguirão até o dia 30 de novembro, sendo que no dia oficial da Black Friday, em 26 de novembro, a marca trará promoções exclusivas para a data.



Além disso a cada R$ 400,00 em compras, o cliente cadastrado no programa de benefícios da rede, Chatuba Mais, pode resgatar um cupom na loja e concorrer ao Kit Casa Nova, que contempla uma TV 43”, geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, airfryer, cafeteira e um liquidificador. Para isso, basta responder à pergunta: qual loja de material de construção vai sortear oito kits de eletrodomésticos e um Jeep Renegade 0KM?



Em seguida, o cliente deve depositar o cupom em uma das urnas distribuídas nas lojas. Para as compras efetuadas no site, via WhatsApp ou por meio do Televendas, o cliente deverá ir até uma das unidades físicas participantes com a nota fiscal para retirar o cupom e depositá-lo na urna.



A varejista Leeroy Merlin, também anunciou, a partir do dia 25 de novembro, descontos especiais para a Black Friday que podem chegar a até 70%. Durante a ação, a empresa também oferecerá condições especiais de pagamento, com parcelamento em até 12 vezes sem juros no Cartão Celebre, meio de pagamento exclusivo da marca.



A ação oferece preços especiais em 15 categorias: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas. Entre as diversas promoções, os Consumidores encontrarão Cooktop 5 bocas bivolt por R$ 729,90, Ar Condicionado Mecânico 7.500 BTUs, 127V por R$ 999,90 e Ventilador de teto 127V por R$ 159,90.



A companhia está preparada para atender os consumidores em diferentes canais, nas lojas físicas e nos meios digitais da marca, como e-commerce, marketplace, APP, televendas e WhatsApp.

Vinhos



A Wine, clube de assinatura de vinhos, conta com quase 1 mil rótulos com descontos que chegam a 75%, além de frete grátis para todo o Brasil durante o mês de novembro, e a possibilidade de parcelar as compras em até 12 vezes - com parcelas mínimas de R$50. Quem já é sócio da Wine poderá aproveitar as ofertas já no dia 24 e ainda terá a oportunidade de acumular 3x mais cashback.



O pacote Winebox do Seu Jeito, por exemplo, sai por apenas R$ 104,90 por mês e o cliente recebe 4 garrafas, todo mês, em casa. Fechando o clube neste mês de novembro, com a promoção da Black Friday, o cliente vai ganhar 5 vinhos adicionais de brinde - que serão enviados um a mais, por mês, durante 5 meses. Assinando um dos Clubes Wine no plano anual, o cliente tem 4 meses grátis e ainda ganha duas taças de cristal. E se fechar o plano mensal, terá 30% off por seis meses.



Educação



A Faculdade Anhanguera aproveitou a chegada da Black Friday para disponibilizar descontos em diversos cursos na campanha "Estuda Friday". Para aproveitar as ofertas, os interessados devem entrar em contato com a unidade em que desejam estudar ou acessar o site da Faculdade Anhanguera e se inscreverem entre os dias 22 e 28 de novembro.



Para cursos presenciais, o desconto é de 50% nas mensalidades durante todo o período letivo - exceto para Medicina. Já na graduação semipresencial, o estudante que se matricular durante o período da promoção terá mensalidades fixas até o final do curso no valor de R$199.



A campanha "Estuda Friday" é voltada a novos alunos, não valendo para estudantes com matrícula trancada ou que tenham abandonado o curso. As condições também não são cumulativas com outros descontos e as vagas são limitadas.



Entre os dias 22 e 27, o Brasas oferece 50% de desconto no Curso de Imersão presencial e também no Brasas Adults intensivo. A promoção é válida para as unidades do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, e você pode escolher qual benefício prefere. No Curso de Imersão presencial, em 15 dias você acelera os estudos do livro 1, 2 ou 3. O Adults intensivo é oferecido nas frequências de 4 ou 5x na semana. A promoção é válida para novos alunos e ex-alunos - cancelados até 31 de julho deste ano.



Para mais informações, entre em contato com a secretaria da unidade de interesse ou acesse o site brasas.com.



O aplicativo de ensino americano Cambly, que oferece aulas de inglês online, também resolveu apostar na Black Friday. Com o slogan "Investir em você é sempre a melhor opção", a plataforma quer incentivar as pessoas a usarem o evento para aprender um novo idioma e oferece descontos até o dia 30 deste mês.



A Black Friday do Cambly funcionará de forma regressiva: quanto antes o consumidor aproveitar, maiores serão as vantagens. Durante todo o período, além do desconto de 60% off nos planos anuais que a plataforma vai oferecer através do site Cambly.com, semanalmente um bônus regressivo surpresa estará disponível para quem se matricular.



O curso online Hyper English também aderiu à Black Friday e garantirá 38% de desconto por um ano para alunos que se matricularem até o dia 27. Nesse caso a mensalidade ficará em R$ 99 mensais. A ação ainda dá direito do usuário experimentar a plataforma por 10 dias gratuitos.



Os interessados devem se cadastrar no site promocional da plataforma: https://lp.hyperenglish.com.br/black-friday-2021?hs_preview=CeVvoiUy-58005976954.



Para os amantes da literatura, no dia 26 de novembro, a editora Colli Books promove, mais uma vez, a campanha Black Friday com promoções em toda sua coleção de títulos da categoria infanto juvenil. Os descontos são de até 60%.



O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) também oferece 60% de desconto na mensalidade de pós-graduação a distância nas áreas de tecnologia da informação e inovação. A promoção vale até esta sexta-feira, 26, para mais de 20 cursos de pós, com início em janeiro e fevereiro de 2022.



Com um formato inovador e metodologia hands on, focada em desenvolver competências essenciais para atuar no mercado, os cursos são reconhecidos pelo MEC e têm duração de sete meses.



Bancos



O Itaú Unibanco já iniciou a Itaú Week, semana que trará ofertas em produtos e serviços para clientes e não clientes do banco. A iniciativa é uma extensão da Black Friday, e as condições especiais estarão disponíveis até dia 29 de novembro. Entre as ofertas estão corretagem zero em investimentos de renda variável, taxas diferenciadas em linhas de crédito, condições especiais para a renegociação de dívidas e descontos na contratação de produtos e serviços.



Algumas das ofertas que estarão disponíveis durante a Itaú Week estão listadas abaixo.



- Até o dia 29 de novembro, aposentados e pensionistas do INSS que solicitarem a portabilidade do seu empréstimo Consignado para o Itaú terão 5% de desconto na taxa. A oferta é válida para todas as solicitações feitas por meio dos correspondentes parceiros.

- Em financiamento de veículos, os descontos são de até 20% nas taxas de juros para pessoas físicas, variando de acordo com o perfil do cliente e do veículo. As ofertas estão válidas de 22 a 29 de novembro e as contratações podem ser feitas pelo site e app Itaú, agências, marketplaces parceiros, concessionárias e lojistas.

- Já em Seguros, os clientes terão 20% de cashback no valor da parcela na contratação dos seguros Odontológico, Residencial e Automotivo. A oferta vale para todos os canais de atendimento - entre elas, o site da Loja de Seguros Itaú. O cashback será creditado na fatura do cartão de crédito ou na conta corrente Itaú, de acordo com a forma de pagamento escolhida no momento da contratação.

Tecnologia



A iPlace, revendedora premium da Apple no Brasil, está com ofertas imperdíveis para a Black Friday 2021, com descontos que chegam a até 70% nas linhas de áudio e acessórios, respectivamente, além de descontos variados em produtos da Apple. Os meios de pagamento são facilitados com cartões do Bradesco, em até 24 vezes; nos cartões do Banco do Brasil, em até 21 vezes, além da parceria com a operadora Claro para os planos pós-pago, gerando descontos nos aparelhos celulares.



Os clientes contam ainda com o Buyback, onde o smartphone antigo pode ser usado como entrada para aquisição de um iPhone ou outros modelos de produtos Apple também à venda na iPlace.



Mercados e Farmácias

A rede de Supermercados Guanabara começa, no dia 24 de novembro, a ‘Black Fraldas’. A ação, que vai até o dia 30 de novembro, inclui promoção de itens da linha infantil de mais de 20 marcas diferentes, com descontos progressivos que podem chegar a 50%. O estoque já foi reforçado com milhões de pacotes de fraldas descartáveis, lenços umedecidos, sabonetes líquidos, shampoos, condicionadores, cremes anti-assaduras e até linha de alimentação infantil.



A ação é válida para todas as lojas Guanabara e diariamente será realizada reposição dos produtos. Algumas ofertas são: Toalhas Umedecidas Huggies com 48 unidades por R$ 5,99; Toalhas Umedecidas Personal Baby por R$ 6,99; Toalhas Umedecidas Pampers com 48 unidades por R$ 5,99. Também há diversas opções de fraldas em promoção, como: Fralda Huggies Supreme Care Jumbo por R$ 16,98; Fralda Huggies Supreme Care Roupinha por R$ 16,98; Fralda Huggies Tripla Proteção Jumbinho por R$ 9,99. Além de outros produtos, como: Condicionador Huggies 200ml por R$ 11,98; Condicionador Johnson Baby 200ml por R$ 13,98 e Creme Dental Oral B Infantil 50g por R$ 3,99.



Já a Orgânicos in Box está promovendo a Green November, com até 50% de desconto em produtos de mercearia e hortifruti, além de frete grátis nas compras a partir de R$150. São mais de 60 produtos com descontos e a campanha vai durar todo o mês de novembro. O e-commerce da Orgânicos in Box está disponível nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.



A drogaria Venâncio também aderiu às promoções da Black Friday e de 26 a 30 de novembro oferece diversos descontos especiais. Confira algumas:



- Toalha umedecida Fisher Price com repelente de R$16,99 por R$4,00;

- Água micelar bifásica Nivea Micellair Expert de R$31,39 por R$18,79;

- Paleta de sombras Vult Visage versões de R$62,90 por R$31,45;

- Loção Repelente Off Family de 60ml de R$8,99 por R$4,49;

- V-Happy Ômega 3 com 120 cápsulas de R$65,59 por R$32,70;

- Perfume Benetton United Dreams Feminino 50ml de R$119,00 por R$89,25.



A Assaí atacadista também participa da Black Friday e vai sortear compras de clientes 100% pagas, até o limite de R$ 1 mil, além de oferecer diversas promoções em todas as lojas da companhia.



Para concorrer ao sorteio, o cliente precisa fazer compras acima de R$ 100 em qualquer unidade Assaí e informar o CPF ou CNPJ no momento de passar as suas compras. Os vencedores são premiados por meio de sorteio digital, feito na hora, e serão comunicados instantaneamente através de uma mensagem automática na tela do caixa. Em caso de valores acima de R$ 1 mil, o cliente precisará pagar somente o valor excedente por meio de qualquer forma de pagamento aceita nas lojas (cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Vale-Alimentação, QR Code PicPay e Pix).



Haverá também descontos em toda a loja e em diversas categorias de alimentos, produtos de limpeza, higiene, dentre outras. Especialmente na sexta-feira, 26, haverá ainda mais ofertas, com a abertura antecipada das lojas para as 6h.



Além disso, na Black Assaí os clientes que fizerem o cartão Novo Passaí, bandeira exclusiva da marca, na mesma semana ganham um crédito especial no valor de R$ 15 em sua fatura. Para receber o benefício, é só realizar uma compra de qualquer valor em até 30 dias após a emissão do cartão. As informações de lojas participantes com os endereços e horários de funcionamento e as ofertas para a Black Assaí estarão disponíveis no site www.assai.com.br.



O Mundo Verde, rede de lojas especializadas em produtos naturais e orgânicos, também preparou uma seleção especial de descontos para o Black Friday. São diversos produtos de cuidados com a saúde, snacks saudáveis para uma alimentação rápida e prática, e outros itens que vão atender as necessidades de todos os públicos da rede. Entre os destaques estão o Óleo de Coco Extra Virgem Spray, (R$ 22,90), Ômega 3, 1000mg, 90 cápsulas (R$ 36,90), Spirulina Havaiana 400mg, 120 cápsulas (R$ 41,90), ambos das marcas próprias Mundo Verde Seleção e Elixir.

A rede carioca SuperPrix também aproveita a data para oferecer aos clientes descontos de até 50%. Do dia 25 de novembro até o dia 1º de dezembro, será a “Mega Black Prix" com os melhores descontos. A rede terá ofertas nos setores de bebidas, açougue, perfumaria e limpeza, que oferecerão ofertas campeãs. Além disso, haverá descontos ainda mais diferenciados para os membros do Clube Prix.



Na rede carioca Supermercados Mundial haverá uma novidade em relação às promoções da data: o programa 'Meu Mundial'. Com o cadastro do cliente no caixa durante o check-out, a marca oferecerá preços reduzidos, que serão sinalizadas na gôndola e exclusivos para os membros do clube. Haverão ações de 50% de desconto na segunda unidade e a rede aposta em um crescimento de 25% de vendas no período.

Beleza



Durante todo o mês de novembro, a Zerezes, marca de óculos carioca que já oferece óculos de grau com design, quer dar a oportunidade das pessoas que gostam de variar seu estilo terem mais opções de óculos de grau. Para isso, até o dia 30 de novembro, na compra de dois óculos, o segundo (de menor valor) sai pela metade do preço. A compra pode ser feita no site e nas lojas físicas.



A Avon deu início à Best Friday, ativação promocional da marca para o mês de novembro, com mais de 700 produtos em promoção no site e descontos de até 70% para consumidores. No dia 26, clientes também poderão contar com frete grátis e brindes em compras a partir de R$ 129,90, como delineadores, esmaltes, blushes e hidratantes labiais.



Além das ofertas, a empresa de cosméticos se uniu à Samsung em uma parceria promocional, que oferecerá para consumidores pelo aplicativo Samsung Members um voucher que garante R$ 15,00 de desconto em produtos Avon.



A Dermatus, marca carioca especializada em dermocosméticos e manipulados de uso tópico, também aposta em uma ‘Beauty Week’ onde oferecerá uma seleção de produtos com até 60% de desconto no seu site (www.dermatus.com.br), que entrega para todo o Brasil.



Esta semana, itens selecionados da linha For Men, desenvolvida para o público masculino, estarão com até 50% de desconto. Merece destaque o Sabonete Líquido Face e Corpo (de R$ 32,00 por R$ 15,99) e o Shampoo Revitalizante (de R$ 38,00 por R$ 18,99). Na linha de cuidados femininos, o Shampoo Oil Control (de R$ 85,00 por R$ 42,99) e o Shampoo Initase (de R$ 75,00 por R$ 37,99) também estão na seleção de ofertas da Beauty Week.



A Farfetch, marca global referência em tecnologia, moda e luxo, está pronta para uma das datas mais esperadas do ano pelo varejo e consumidores, a Black Friday. O período promocional da empresa acontecerá entre os dias 25 de novembro e 02 de dezembro às 13h, com 20% extra off, aplicado automaticamente no checkout, em peças que já estão em sale, com até 50% off.



Serviços



O Uptown, conhecido como o “comércio de rua” na Barra da Tijuca, promoverá três dias de Black Friday, de 26 a 28 de dezembro (sexta a domingo).



As ofertas variam e os consumidores podem encontrar descontos como higienização total em carro médio, de R$ 700,00 por R$ 490,00 (30%) na AutoSolutions; ou pacote de depilação a laser para axilas ou buço, de R$ 1.221,00 por R$ 488,40 (60%) na Mais Laser.

Para os flamenguistas que quiserem torcer pelo time na Final da Libertadores, no dia 27, com camisa nova, a camisa jogo 1 na loja Espaço Rubro Negro sai de R$ 279,99 por R$ 229,99.



A Icatu, seguradora de negócios em Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos, promoverá a Black Week de 22 a 26 de novembro.



Durante o período, todos os clientes que contratarem um Seguro de Vida ou uma Previdência Privada concorrerão a uma moto elétrica Scooter, sendo dois premiados. A cada novo certificado, será enviado um número da sorte, possibilitando mais de um número por cliente, a depender da quantidade de produtos contratados durante a vigência da promoção. Os sorteados poderão escolher entre receber a Scooter ou o valor do item como premiação.



Além da campanha para os clientes, durante o período da Black Week, todos os corretores parceiros que comercializarem Seguro de Vida Individual e Previdência Privada com Coberturas de Proteção (Risco), ganharão um percentual das vendas em pontos para resgatar prêmios na Plataforma de Campanhas da Icatu.



O Bondinho Pão de Açúcar, um dos pontos mais emblemáticos do mundo, também vai proporcionar promoções únicas para os visitantes cariocas, nacionais e estrangeiros entre os dias 22 e 30 de novembro.



Neste período, o bilhete custará R$ 39,90. Até o dia 21/11 será possível fazer o pré-cadastro no site oficial para receber o link com a oferta em primeira mão por e-mail. A promoção estará disponível para compra a partir do dia 22 de novembro e quem adquirir o bilhete na Black Friday poderá visitar o parque até o dia 19 de dezembro, basta selecionar o dia desejado na hora da compra.



Além do desconto no ingresso, o público ainda poderá aproveitar promoções exclusivas nos restaurantes, lanchonetes, serviços e produtos oferecidos no parque, como a famosa caipirinha do Embaixada Carioca de R$ 24 por R$ 15; as regatas oficiais de basquete do Flamengo no Espaço Rubro Negro com 28% de desconto; modelos selecionados de Havaianas com até 53% de desconto; colares artesanais com 47% de desconto no Palhas Buriti; combo misto e refrigerante por R$ 13 no Pão de Açúcar Gourmet; o frozen arco-íris por R9,00 na República da Fruta; o combo de pão de queijo 18 unidades com mate ou guaraná com 40% de desconto no Rei do Mate e desconto de 36% em vestidos selecionados da loja Território Carioca.

A Microcamp também trás novidades e vai disponibilizar na Black Friday 31 cursos online a R$ 19,90 cada um. No total são 21 cursos na área de Informática, Tecnologia, Contabilidade, Recursos Humanos, Administração e Inglês. Nesta promoção, cursos como o de Criação e Edição de vídeo ou de Gestão de Tecnologia da Informação, entre outros, que custam R$ 599,40 cada, terão um desconto de mais de 90%. As promoções serão válidas de 26 a 30 de novembro.



Já para quem optar por um curso presencial de Informática, Hardware e Robótica, Games ou Inglês, a Microcamp tem a promoção Black Friday MC que oferece 50% de desconto nas mensalidades e ainda um curso Vip, totalmente gratuito. Os Vips são cursos intensivos para quem deseja qualificação rápida e eficiente no horário mais adequado à sua rotina. Esta promoção acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro.



O Rappi também vai agradar seus usuários com as promoções para a Black Friday deste ano. Com ofertas já disponíveis, e que estendem até 03 de dezembro, o app garante descontos e cashbacks que variam de 20% a 70% nas áreas de supermercados, Rappi Travel, Turbo, entre outras. Já em Restaurantes, há pratos com até 90% off. A ação promocional ocorre em parceria com diversas marcas e redes de grandes varejistas, o que irá garantir vantagens e promoções para os clientes.



As compras feitas com o RappiCard ainda acumulam até 5% de cashback. A vantagem é válida para a compra em qualquer vertical do superapp, como o Rappi Travel, que oferece até 35% de descontos em passagens aéreas e hotéis para vários destinos.



Para quem quer garantir mais acesso à tecnologia, o Roku, um dos principais streaming players do país, disponibiliza, nesta Black Friday, o Roku Express. O aparelho pode ser acoplado em televisões, transformando a TV em SmartTV, com sistema operacional Roku. Ele também é útil para quem tem uma smartTV mais antiga, que já não atualiza e não tem os apps mais recentes (HBO Max, Disney+, Discovery+ etc). Com o Roku Express é possível ter acesso a mais de 5 mil canais e 100 mil filmes e séries de streaming. O aparelho poderá ser levado de R$ 349,90 por R$ 199,90, no período de 23 a 29 de novembro.



O Trinks, plataforma tecnológica de gestão via aplicativo e site do Grupo StoneCo, exclusiva para o setor de beleza, vai promover até o dia 26 de novembro a semana Black Trinks. Serão ofertas voltadas às novas adesões para quem ainda não é cliente, além de descontos em serviços adicionais para os estabelecimentos que já são assinantes do sistema (dos pequenos aos grandes donos de clínicas de estética e spa, salões de beleza, barbearia e até rede de franquias).

Até o dia 28 de novembro, a Ciclic, plataforma digital de seguros e serviços da BB Seguros, vai realizar sua ‘Black Week’ com uma programação de vantagens especiais que será concluída com a Cyber Monday, no dia 29.



No contexto de retomada do turismo, o Seguro Viagem terá 75% de desconto no período. Seguros para celular e portáteis, itens de desejo nessa época do ano, estarão com 25% de desconto e para os planos exclusivos para pets, o valor será reduzido em 15% na hora da contratação. Para aproveitar, basta usar o cupom BLACK2021 na compra de qualquer serviço.



O Seguro Residencial também estará com um desconto especial e o plano de assistência Saúde Protegida fará parte da promoção ao longo da semana com 10% de desconto.



Além disso, uma outra novidade do período é no Empréstimo com Garantia Ciclic (prazo a partir de 48 meses com carro em garantia e a partir de 180 meses com imóvel em garantia): a primeira parcela será gratuita, paga pelo parceiro.



Na sexta-feira, 26, data mais importante da campanha, no Facebook da empresa, será possível encontrar posts no formato de leilão, onde os participantes poderão sugerir o valor que desejam pagar nos pacotes de produtos divulgados. Os lances devem ser feitos, dentro de um limite de tempo, nos comentários desses posts e para quem realizar a última oferta, a Ciclic vai oferecer um cupom de desconto com o valor sugerido.

Já a rede de salões Walter’s Coiffeur vai promover nesta sexta-feira, 26, descontos de até 50% em tratamentos. O e-commerce da rede também vai promover ação de ‘Beauty Friday’, com descontos de até 75% em produtos selecionados, no dia 26 de outubro.

Para os consumidores das empresas de utilities Light, Enel Ceará, Compesa, Caern, Embasa, Energisa (AC, EPB, EBO, MT, MS, MG, RJ, RO, SE, SS e TO) também haverá ofertas na data. Entre os dias 25 a 28 de novembro de 2021, os consumidores poderão pagar suas contas de consumo com desconto na taxa de serviço. A iniciativa da FlexPag, fintech pernambucana focada em soluções de meios de pagamentos digitais para utilities, visa diminuir o valor da taxa de serviço em até 20% de desconto.



Shoppings



Nos dias 26, 27 e 28 de novembro (sexta a domingo), o TopShopping Nova Iguaçu promoverá a campanha Black Friday 2021, dando início à temporada de compra de presentes para o Natal. Os descontos chegam a 60%, como é o caso do sabonete esfoliante Match da O Boticário, de R$ 44,90 por R$ 17,96. Já na loja própria da TIM, o Iphone 12 mini 64GB sai de R$ 5.699,00 por R$ 2.499,00 (válido para o plano 150GB).



A diversidade de produtos em oferta é grande: vestuário, bijuterias, óculos, artigos de beleza, perfumaria, eletrodomésticos, móveis e até serviços: a Bucci Atelier vai baixar o preço do ajuste do punho, de R$ 60,00 por R$ 40,00; bainha, de R$ 40,00 para R$ 30,00; e ajuste em blazer, de R$ 45,00 por R$ 35,00.



Para quem prefere comprar on-line, é possível aproveitar os descontos no aplicativo TopShopping Nova Iguaçu, disponível para Android e IOS. Basta se cadastrar e conferir as lojas que fazem parte da Vitrine Virtual.



O Ilha Plaza também começou a contagem regressiva para uma das datas mais esperadas no varejo. A Black Friday do shopping insulano trará ofertas imperdíveis de até 70% em mais de 100 lojas físicas nos segmentos de moda, decoração e beleza entre os dias 26 e 28 de novembro. Na sexta-feira, dia 26, o shopping funcionará em horário especial, até às 23h. A Vitrine Online, plataforma de e-commerce do shopping, também terá descontos exclusivos na sexta.



As compras realizadas na plataforma até às 19h do dia 26 serão entregues gratuitamente e no mesmo dia. Após este horário, o cliente receberá os produtos no sábado.

Entre os dias 26 e 28 de novembro, o shopping Rio Sul também lança uma promoção especial para a Black Friday. Para participar, o cliente deverá instalar o App Rio Sul e estar com as notificações ativadas. A visualização do cupom acontece dentro do App, no Clube ‘Desconteria’. Os super descontos, que chegam até 90%, tem limite de um por CPF e um prazo de uma hora para garantir o produto. Para validar o cupom e garantir a oferta escolhida basta o cliente se apresentar no Balcão Black Friday, localizado no 3º piso, onde será acompanhado até a loja pela promotoria.





Direito de Arrependimento



De acordo com o art. 49 do CDC, clientes que realizarem aquisições de serviços fora do estabelecimento comercial têm o direito de se arrepender em um prazo de até sete dias corridos após o recebimento da compra. Apesar de não estar incluso explicitamente na lei, os adeptos ao e-commerce também estão resguardados por ela. A lei evita, principalmente, que o consumidor tenha dores de cabeça após uma compra que não saiu como o planejado por falta de conhecimento acerca de um produto, explica a pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV Direito Rio e advogada Beatriz Castilho Costa.



“O direito de arrependimento existe para evitar as compras por impulso. O consumidor fica um pouco mais vulnerável, porque ele não está na loja, não está vendo o produto. É para evitar também o marketing agressivo, a gente entra no Google para pesquisar algo e aquilo te acompanha eternamente”.



Cuidado com as promoções



No caso de compras em lojas físicas, o direito de arrependimento não está previsto na lei, por isso é importante sempre pesquisar para ter certeza de fazer a escolha certa. No caso das promoções da Black Friday, conferir se o desconto vale a pena é fundamental.



"Lojistas se utilizam do termo 'até 70%', por exemplo, para ficarem protegidos judicialmente. O consumidor tem que ficar muito atento, porque o '70%' pode ser para apenas algum produto, enquanto os outros têm descontos menores", explica a advogada.



Políticas de Troca



Antes de ir às compras, entender como a empresa faz seus envios, trocas, devolução de mercadorias e prazos de entrega para não se surpreender. Tais informações devem ser obrigatoriamente fornecidas pela loja.



Nesse aspecto, Beatriz Castilho Costa avisa que o consumidor deve verificar se há algum problema aparente no produto assim que recebê-lo. Caso isso ocorra, deve entrar em contato com o fornecedor para fazer o reparo, a substituição ou eventual cancelamento da compra.



"O Código de Defesa do Consumidor dá o prazo de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para os duráveis, contados do recebimento. Para vícios ocultos, como algum defeito no funcionamento, por exemplo, o prazo apenas é iniciado a partir de sua constatação", explica.



Segurança



Cuidar da segurança online é fundamental, especialmente quando se trata de movimentações financeiras. E um dos passos fundamentais antes de comprar online é confirmar se um site é seguro ou não. Para isso, basta verificar o domínio e a URL, ou seja, se há o "s" ao final: sites seguros são iniciados por "https". Também é importante observar se o site possui selo de segurança, que, geralmente, é encontrado ao final da página ou durante o processo de compra. Em muitos casos, as páginas oficiais das lojas são clonadas com pequenas mudanças no endereço, incluindo ou retirando uma letra do endereço e usando apenas “.com.br” no final.



Além disso, é importante buscar sempre informações sobre a loja e verificar se o site garante a proteção dos dados antes de inserir informações. Uma dica é checar nos órgãos de defesa do consumidor (como o Procon) e sites de avaliação de compras e relacionamento com o cliente (como o ReclameAqui, por exemplo). Ou, caso o site disponibilize comentários de clientes que realizaram a compra, conferir a experiência de outros consumidores com aquele produto pode evitar frustrações.



Compra por redes sociais



Em tempos de redes sociais, a recomendação da advogada é manter os cuidados caso a compra seja feita por meio de perfil em rede social. É importante dar preferência a perfis verificados, mas, caso não seja possível, o famoso ‘boca a boca’ é a melhor forma de confirmar se a compra é segura.

E para fazer a escolha certa na hora de ir às compras , especialistas afirmam que ficar de olho nas condições de troca é fundamental para evitar dores de cabeças e garantir uma boa experiência neste final de ano.De acordo com o art. 49 do CDC, clientes que realizarem aquisições de serviços fora do estabelecimento comercial têm o direito de se arrepender em um prazo de até sete dias corridos após o recebimento da compra. Apesar de não estar incluso explicitamente na lei, os adeptos ao e-commerce também estão resguardados por ela. A lei evita, principalmente, que o consumidor tenha dores de cabeça após uma compra que não saiu como o planejado por falta de conhecimento acerca de um produto, explica a pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV Direito Rio e advogada Beatriz Castilho Costa.“O direito de arrependimento existe para evitar as compras por impulso. O consumidor fica um pouco mais vulnerável, porque ele não está na loja, não está vendo o produto. É para evitar também o marketing agressivo, a gente entra no Google para pesquisar algo e aquilo te acompanha eternamente”.No caso de compras em lojas físicas, o direito de arrependimento não está previsto na lei, por isso é importante sempre pesquisar para ter certeza de fazer a escolha certa. No caso das promoções da Black Friday, conferir se o desconto vale a pena é fundamental."Lojistas se utilizam do termo 'até 70%', por exemplo, para ficarem protegidos judicialmente. O consumidor tem que ficar muito atento, porque o '70%' pode ser para apenas algum produto, enquanto os outros têm descontos menores", explica a advogada.Antes de ir às compras, entender como a empresa faz seus envios, trocas, devolução de mercadorias e prazos de entrega para não se surpreender. Tais informações devem ser obrigatoriamente fornecidas pela loja.Nesse aspecto, Beatriz Castilho Costa avisa que o consumidor deve verificar se há algum problema aparente no produto assim que recebê-lo. Caso isso ocorra, deve entrar em contato com o fornecedor para fazer o reparo, a substituição ou eventual cancelamento da compra."O Código de Defesa do Consumidor dá o prazo de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para os duráveis, contados do recebimento. Para vícios ocultos, como algum defeito no funcionamento, por exemplo, o prazo apenas é iniciado a partir de sua constatação", explica.Cuidar da segurança online é fundamental, especialmente quando se trata de movimentações financeiras. E um dos passos fundamentais antes de comprar online é confirmar se um site é seguro ou não. Para isso, basta verificar o domínio e a URL, ou seja, se há o "s" ao final: sites seguros são iniciados por "https". Também é importante observar se o site possui selo de segurança, que, geralmente, é encontrado ao final da página ou durante o processo de compra. Em muitos casos, as páginas oficiais das lojas são clonadas com pequenas mudanças no endereço, incluindo ou retirando uma letra do endereço e usando apenas “.com.br” no final.Além disso, é importante buscar sempre informações sobre a loja e verificar se o site garante a proteção dos dados antes de inserir informações. Uma dica é checar nos órgãos de defesa do consumidor (como o Procon) e sites de avaliação de compras e relacionamento com o cliente (como o ReclameAqui, por exemplo). Ou, caso o site disponibilize comentários de clientes que realizaram a compra, conferir a experiência de outros consumidores com aquele produto pode evitar frustrações.Em tempos de redes sociais, a recomendação da advogada é manter os cuidados caso a compra seja feita por meio de perfil em rede social. É importante dar preferência a perfis verificados, mas, caso não seja possível, o famoso ‘boca a boca’ é a melhor forma de confirmar se a compra é segura.

Controle de gastos



Para evitar gastos excessivos, uma das principais estratégias é definir quais serão as compras feitas na data antes mesmo de sair de casa, explica o professor, especialista em gestão comercial e vendas, Marcelo Reis. Além disso, este ano, optar por produtos de fabricação nacional pode ser o melhor caminho para aproveitar ainda melhor os descontos, devido à alta do dólar, orienta Marcelo. E para driblar o câmbio, é preciso prestar atenção às grandes marcas.



“Fique atento às promoções das grandes lojas. Existe a possibilidade de as empresas estarem com estoques antigos, anterior à alta do dólar, o que não acontece com tanta frequência junto às marcas menores”, explica.



Para aqueles que pretendem adiantar as compras de fim de ano e os presentes de Natal, Marcelo explica que é uma boa ideia, principalmente para “antecipar os gastos e evitar que depois venham as faturas junto com os impostos de janeiro”.



Outro ponto bom em antecipar as compras de final de ano é a possibilidade de escolher com calma os produtos e não ficar dependente da sorte.



"Geralmente, próximo ao Natal, alguns produtos ficam mais caros e até somem das prateleiras, seja porque o estoque acabou, ou, em alguns casos, os lojistas usam como estratégia ‘esconder’ produtos que saem mais facilmente e colocam outros que estão encalhados no estoque, pois o consumidor precisa comprar algo para presentear de maneira urgente", afirma.



E para não cair em cilada ou nas “falsas promoções”, Marcelo atenta para os descontos foram do comum: "Se não for de um portal ou loja conhecida, desconfie e pesquise para não ser passado para trás".



*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso