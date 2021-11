Pequenas empresas apostam na Black Friday e no Natal para aumentar o faturamento de seus negócios - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/11/2021 14:16 | Atualizado 22/11/2021 14:18

Rio - Uma pesquisa feita pela Serasa Experian para medir a expectativa de vendas das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) mostra que 64,6% delas apostam no melhor faturamento de seus negócios com o aumento das vendas até a época de Natal, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Ainda segundo a pesquisa, 59,0% já enxergam a Black Friday como uma ótima oportunidade e esperam faturar mais do que o realizado na mesma data em 2020. Visando este cenário, quase metade (48,1%) das MPMEs pretende ou já contratou novos funcionários para atender a demanda esperada.

De acordo com o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas e Identidade Digital da Serasa Experian, Cleber Genero, mesmo com um longo período difícil enfrentado pelas empresas, muitas souberam se reinventar na pandemia e devem aproveitar as grandes datas do comércio para recuperarem o caixa.

"Com o avanço da vacinação e as pessoas voltando a circular com maior frequência, os empresários estão resgatando certa confiança e, de fato, precisam apostar no aumento das vendas, especialmente mirando as oportunidades trazidas pela Black Friday e pelo próprio período de fim de ano, como o Natal. Teremos nos próximos meses um bom termômetro para avaliar com mais eficiência a retomada das empresas de menor porte em 2022", diz o executivo.



Expectativa de vendas por porte



O levantamento mostrou que durante o período da Black Friday as empresas de médio porte são as que mais estão com boas expectativas de faturamento (67,3%), seguidas pelas de pequeno porte (61,4%) e as microempresas (55,2%). Considerando os próximos meses até o período de Natal, 68,6% das empresas de pequeno porte acreditam que vão faturar mais, seguidas pela confiança das microempresas (63,5%) e das de médio porte (62,4%).

Novos postos de trabalho

Com a expectativa de melhora nas vendas, 48,1% das MPMEs pretendem ou já contrataram novos funcionários para atender a demanda esperada até o fim do ano. 16,0% ainda não sabem se vão precisar abrir novos postos de trabalho e 35,9% afirmaram que não pretendem contratar. De acordo com a pesquisa, o segmento da Indústria foi o que mais pensou nisso e já vem contratando novos funcionários (52,5%). Em seguida, com 45,4%, vem o segmento de Serviços e, por fim, o Comércio, com 33,5%.



A expectativa pelo futuro dos negócios também é alta entre as MPMEs, já que 82,3% das que já contrataram ou devem admitir novos funcionários até o fim do ano pretendem mantê-los em suas posições.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o cenário de instabilidade fez com que muitas empresas evitassem contratar, mas agora com a retomada mais visível, é possível apostar em um cenário menos restritivo.

"O clima de insegurança que os empresários vivenciaram há pouco tempo fez com que tivessem cautela e segurassem as contratações. Neste momento, com o avanço da vacinação, diminuindo cada vez mais as chances de novos lockdowns, já é possível fazer planos, por isso, as empresas estão com grandes expectativas e investindo no crescimento de seus negócios. Após um longo período de incerteza, elas já estão voltando a planejar a curto, médio e longo prazo e isso é essencial para manter as atividades".

Metodologia

A pesquisa da Serasa Experian realizada em setembro de 2021 entrevistou 551 executivos de micro, pequenas e médias empresas em todo o país, que atendem consumidores, empresas ou os dois públicos. Participaram representantes dos segmentos de Serviços, Comércio Varejista, Comércio Atacadista e Indústria.