Em sua grande maioria, os golpes financeiros são transmitidos por SMS, e-mail e redes sociaisijeab - Pixabay - Creative Commons

Publicado 24/11/2021 13:01

Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia Zyxel, aponta que em torno de 70% das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) sofreram algum tipo de ataque cibernético em 2020. Às vésperas da Black Friday, a informação acende o sinal de alerta para clientes e empreendedores.

Dois principais fatores fazem estas empresas serem as mais visadas por criminosos: a falta de orçamento para investir em segurança digital, além de casos de empresários que não se enxergam como um possível alvo de ataques.

Apesar de muitos empreendedores acreditarem que apenas empresas grandes e multinacionais são os alvos de tipos de criminosos, vale destacar que empresas de todos os tamanhos precisam investir em segurança digital.

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) entrou em pleno vigor em agosto deste ano e, agora, garantir segurança de dados é lei.

Eduardo Tardelli, CEO da upLexis, empresa especializada em mineração de dados, aponta que em épocas de maior tráfego online, há um crescimento expressivo nos casos de roubos de dados.

Em sua grande maioria, os golpes financeiros são transmitidos por SMS, e-mail e redes sociais. Os principais riscos para pessoas físicas são a invasão dos cibercriminosos nas contas bancárias digitais, onde eles pegam as credenciais da vítima e podem pagar contas, boletos, fazer empréstimos e transferências.

Entre as estratégias utilizadas pelos golpistas estão: suposto desbloqueio ou bloqueio do cartão do banco, suposto pedido de atualização de senha, falsa oferta de upgrade da conta e benefícios nas transações, usando sempre o nome de grandes instituições, ou pedindo uma suposta atualização do app do banco on-line, que instala um app falso.

Para evitar esse problema grave, o executivo dá quatro dicas para manter seus dados seguros na hora de fazer compras online:

Não clique em links desconhecidos

Ao clicar nesse tipo link, um software mal-intencionado pode invadir seu computador ou smartphone e roubar suas informações.

Cuidado com o local onde você se conecta na internet

Tardelli alerta para o uso de redes Wi-Fi de uso coletivo, "Os dados são o petróleo do século XXI e as pessoas precisam entender a importância de mantê-los seguros. Se conectar em redes coletivas pode ser perigoso pois abre o seu dispositivo para hackers".

Desconfie de promoções "milagrosas"

Descontos muito grandes vindos de lojas costumam ser um jeito de captar dados para fazer uso mal-intencionado deles depois;



Não insira seus dados em dispositivos que não estão com o antivírus atualizado

Pode parecer apenas um detalhe inofensivo, mas é o antivírus que protege o seu dispositivo de ter softwares mal-intencionados instalados. Por isso, é importante não inserir suas informações em máquinas de uso coletivo ou que você não tenha informação sobre a segurança dela.