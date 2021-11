Servidores do Procon-RJ realizaram o estudo entre os dias 25 de outubro e 18 deste mês - Divulgação

Publicado 24/11/2021 11:57 | Atualizado 24/11/2021 12:06

Rio - Para apurar se os grandes sites irão realizar maquiagem de preços durante a Black Friday, o Procon Estadual do Rio de Janeiro está fazendo um monitoramento de valores de produtos que são muito procurados na data. Os servidores realizaram o estudo em oito grandes sites entre os dias 25 de outubro e 18 deste mês. Foram pesquisados os valores de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos em oito lojas virtuais, ao todo 654 itens foram verificados.

Segundo a pesquisa, o Smartphone Samsung Galaxy A11 Azul 64GB custava R$ 999 no dia 27 de outubro, porém o preço subiu para R$ 1.233,55 no dia 16 deste mês. Já o Cooktop à Gás Electrolux KE4GP 4 Bocas e Mesa em Vidro Temperado - Bivolt estava sendo comercializado por R$ 429,99 no dia 27 passado, e o valor aumentou para R$ 499 no último dia 16. A Geladeira/Refrigerador French Door Electrolux 579l Dm84x Inox 110v custava R$ 5.999,99 e passou a sair por R$ 6.098,99.

Na própria sexta-feira, 26, dia que acontece o evento, um novo levantamento será realizado, para apurar os preços praticados. O material servirá também como uma pesquisa para os consumidores que forem efetuar compras durante a Black Friday. A pesquisa completa pode ser acessada por meio do link: https://bit.ly/pesquisa-blackfriday-2021.



Os agentes constaram o preço de pelo menos 80 produtos em cada site. Os valores de celulares, fogões, geladeiras, vídeo games, televisões, notebooks, aspiradores de pó, lavadoras de roupa, smart speakers, micro-ondas e fritadeiras elétricas foram levantados pelos fiscais. Caso seja identificado indício de maquiagem de preços, serão instaurados processos administrativos e os estabelecimentos poderão ser multados.



"O tema principal das denúncias que recebemos no período da Black Friday é em relação à maquiagem de preços. Consumidores relatam que as empresas aumentam os preços dos produtos antes da Black Friday e depois voltam ao preço original para dizer que o item está em promoção. O Procon-RJ está de olho neste tipo de prática abusiva e o monitoramento está sendo realizado para constatar se estas irregularidades serão cometidas", observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.