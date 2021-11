Para saber se tem direito ao benefício, os cidadãos podem acessar o aplicativo Caixa Tem, fazer login com o CPF e senha e selecionar a opção do benefício - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/11/2021 08:13

Rio - A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira, 24, o pagamento do Auxílio Brasil, para beneficiários com final de NIS 6. O depósito do benefício que substitui o Bolsa Família seguirá o mesmo modelo do antigo programa, que seguia os dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Logo, os pagamentos serão feitos até o dia 30 de novembro, para beneficiários com final de NIS 0.

Neste primeiro momento, farão parte do novo programa de transferência de renda as 14,5 milhões de famílias que já eram atendidas pelo Bolsa Família e não é necessário efetuar um novo cadastro, já que o processo vai ocorrer de forma automática. "Nós utilizaremos o mesmo cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, ou seja, há uma migração automática. Todo mês há uma reavaliação realizada pelo Ministério da Cidadania. A Caixa é o agente pagador, nós não realizamos essa avaliação", reforçou o presidente do banco Pedro Guimarães.

Confira o calendário completo:

NIS final 1 - 17 de novembro



NIS final 2 - 18 de novembro



NIS final 3 - 19 de novembro



NIS final 4 - 22 de novembro



NIS final 5 - 23 de novembro

NIS final 6 - 24 de novembro



NIS final 7 - 25 de novembro



NIS final 8 - 26 de novembro

NIS final 9 - 29 de novembro



NIS final 0 - 30 de novembro

Até o momento, ficou estabelecido que o cartão do Bolsa Família continuará funcionando para sacar o novo benefício. Os cidadãos que já recebiam o pagamento pela Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, também vão continuar recebendo o crédito em conta e podem movimentar o valor pelos meios digitais.

Todas as informações de pagamento como: a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem". No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família. O atendimento aos beneficiários também continuará o mesmo, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h

Inicialmente, o valor médio do benefício é de R$ 217,18, cerca de 17,8% a mais do que era pago, em média, pelo antigo Bolsa Família, de R$ 189. Até o final do ano que vem, sujeito à implementação da PEC dos Precatórios, o governo pretende elevar de forma provisória o valor para R$ 400, entretanto vai depender do orçamento.