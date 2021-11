Facily - Reprodução

Publicado 23/11/2021 17:05 | Atualizado 23/11/2021 20:11

Rio - A empresa responsável pelo aplicativo de compra em grupo Facily tem dez dias para explicar problemas após as compras de produtos através do aplicativo. A notificação foi enviada pelo Procon Carioca após consumidores relatarem falhas na entrega de pedidos, no atendimento pós-venda e outras práticas que ferem o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o Procon, entre os dias 4 de outubro e 12 de novembro, a instituição recebeu diversas reclamações contra a empresa. Entre as reclamações estão o atraso e ausência na entrega de pedidos, entrega incompleta, entrega de produtos vencidos e à falta ou à demora excessiva no atendimento dos consumidores.

O presidente do Procon Carioca, Igor Costa, ressalta que a empresa tem histórico de reclamações e que deve esclarecer cada demanda para proteger os consumidores de prejuízos. "O aplicativo faz entregas em todo o país e o as pessoas precisam ser bem atendidas, com pontualidade, respeitos às normas do CDC, sem correrem riscos de serem prejudicadas", enfatiza.

O Facily é um aplicativo de social e-commerce que dá descontos em compras coletivas de itens de diversas categorias, como de hortifruti, bebidas e acessórios para celular. O app diz que faz entregas em todo país. As compras são coletivas, sendo assim, os usuários se juntam em grupos para que os preços fiquem ainda mais convidativos.

Procurada, a Facily informou que "está trabalhando junto ao Procon Carioca para atender às recomendações do órgão de defesa do consumidor". "A empresa reforça que investe fortemente em tecnologia para melhorar e aperfeiçoar ainda mais os setores de atendimento e distribuição a nível nacional", diz o trecho da nota.

"A companhia destaca também que disponibiliza um ícone exclusivo no aplicativo para que o consumidor possa cancelar sua compra a qualquer momento. A Facily lamenta o ocorrido e reitera o seu compromisso em democratizar o e-commerce", continuou a empresa.