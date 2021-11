Ministro da EconomiaPaulo Guedes - Divulgação

Publicado 23/11/2021 14:57

Brasília - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 23, que a economia brasileira deve continuar crescendo e que vai combater a inflação. Ele participou no período da manhã de audiência nas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

"São R$ 700 bilhões de investimentos já contratados, não é um plano, são contratos assinados", disse Guedes. "O governo está fragilizado, se endividou muito, quase quebrou, foi dilapidado. Quando os senhores legislam destravando os investimentos privados, há uma invasão de centenas de bilhões", completou, falando aos deputados.

Guedes disse que o desemprego no Brasil já era o dobro do mundo, considerando os "40 milhões de invisíveis" de antes, e que o aumento da inflação no país está em linha com o observado no resto do mundo.