Publicado 23/11/2021 12:48 | Atualizado 24/11/2021 14:55

Rio - Para quem está pensando em se mudar ainda este ano, seja pagando aluguel ou comprando a casa própria, a Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para tirar o objetivo do papel. Ofertas e condições especiais reunidas pelo O DIA oferecem não só desconto de até 77% no valor do imóvel, mas também isenção de taxa e até sorteio de automóveis.

No município do Rio, o setor está aquecido e a venda de imóveis residenciais apresentou crescimento de 49%, de janeiro a outubro, em comparação com o ano passado, somando aproximadamente R$ 27 bilhões em negócios, segundo a última pesquisa elaborada pela área de inteligência da HomeHub. No entanto, não é só na capital fluminense que o mercado está movimentado. De acordo a última pesquisa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o crédito imobiliário no país alcançou a marca histórica de R$ 200 bilhões financiados se considerados os últimos 12 meses até setembro.

Isenção de ITBI

portal imobiliário Imovelweb promove o Black November Imovelweb, que pagará até R$ 10 mil do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para quem adquirir algum dos empreendimentos selecionados pelo portal durante a campanha, que terá uma premiação total no valor de R$ 300 mil.





Ganharão o vale-presente para o pagamento do ITBI os primeiros participantes que cumprirem todas as condições de participação. Podem participar da promoção todos os usuários dos portais Imovelweb ( As promoções serão divididas em duas fases que deverão ser cumpridas de forma cumulativa por todos os participantes. Na primeira, que ocorrerá entre os dias 16 de novembro e 16 de dezembro, os usuários do portal poderão navegar pelos imóveis disponíveis na promoção, que estarão identificados com o logo da campanha, e manifestar interesse no imóvel desejado. Já na segunda fase, os consumidores terão entre os dias 16 de novembro e 31 de março de 2022 para efetuarem a compra com a imobiliária do imóvel que demonstraram interesse.Ganharão o vale-presente para o pagamento do ITBI os primeiros participantes que cumprirem todas as condições de participação. Podem participar da promoção todos os usuários dos portais Imovelweb ( www.imovelweb.com.br ) e Wimoveis ( www.wimoveis.com.br ), desde que sejam maiores de 18 anos, estejam regularmente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sejam residentes e domiciliadas em território nacional, aceitem o regulamento do concurso e não tenham vínculo com o Imovelweb e empresas parceiras.

Imóveis com mais de 70% de desconto



Neste mês, a Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA) que realiza a gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entidades integrantes da Administração Pública Federal, disponibiliza para venda direta, 420 imóveis com descontos de até 77%. Estas oportunidades fazem parte da campanha Blackout, que consiste em um mês de ofertas atrativas no portal EMGEA Imóveis, parceria com o outlet imobiliário, Resale.

Os ativos podem ser adquiridos por venda direta de forma 100% online, dentro do site. Estas oportunidades estão distribuídas em várias regiões do Brasil, como Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mas predominam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com valores a partir de R$4.508,93, entre casas, apartamentos e lotes.

Para conferir os imóveis disponíveis, os interessados devem acessar o site https://www.emgeaimoveis.com.br/ e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor, desconto ou situação (ocupado ou desocupado).

Descontos e sorteio de prêmios





Uma moto será sorteada para todos os clientes que visitarem os estandes e lojas da empresa e a outra moto será sorteada entre os clientes com crédito aprovado. Além disso, um carro Renault Kwid zero KM será sorteado entre os clientes que efetuarem a compra do apartamento. A construtora promove feirões em seus pontos de vendas respeitando os protocolos sanitários relacionados à covid em cada localidade. Os interessados poderão conhecer mais sobre os imóveis e o regulamento da campanha no site A construtora Direcional ofertará imóveis em todo país com desconto durante a campanha Black Friday, batizada de Total Friday. Serão ofertados descontos de até R$ 8 mil reais em diversos empreendimentos enquadrados no programa habitacional Casa Verde e Amarela e também no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). A campanha também oferece o sorteio de duas motos Honda PCX zero KM para os clientes e um carro zero.Uma moto será sorteada para todos os clientes que visitarem os estandes e lojas da empresa e a outra moto será sorteada entre os clientes com crédito aprovado. Além disso, um carro Renault Kwid zero KM será sorteado entre os clientes que efetuarem a compra do apartamento. A construtora promove feirões em seus pontos de vendas respeitando os protocolos sanitários relacionados à covid em cada localidade. Os interessados poderão conhecer mais sobre os imóveis e o regulamento da campanha no site https://totalfridaydirecional.com.br/

A grande novidade da empresa é que todo o processo de venda pode ser realizado de forma 100% digital, por meio de canais e redes sociais, hotsite, WhatsApp 24 horas, chat online e telefone. Tudo pode ser inteiramente online, desde o contato inicial com um corretor, passando pela escolha do empreendimento, pelo envio de documentação, pela aprovação do crédito, até a emissão e assinatura do contrato, com direito a videoconferência com o profissional que o está auxiliando na compra.





Todos os futuros clientes que fizerem seus cadastros na landing page da Além disso, a Riva Incorporadora, que faz parte do Grupo Direcional, vai promover, nos dias 26 e 27 de novembro, a sua primeira Black Friday: a chamada ‘Happy Friday’. O cliente Riva que efetuar a compra de um imóvel ainda vai participar do giro feliz e concorrerá a prêmios, como assistentes virtuais Alexa e vouchers em e-commerces conveniados. Esta ação contemplará os compradores de imóveis Riva no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.Todos os futuros clientes que fizerem seus cadastros na landing page da Happy Friday Riva até o dia 25 de novembro concorrerão ao sorteio de duas TVs 43 polegadas. Neste mesmo período, quem realizar a análise de crédito com toda a documentação completa ganha outro cupom para concorrer ao sorteio de uma Moto Honda PCX 150cc. E quem comprar um imóvel até 31 de dezembro concorrerá a um Renault Kwid 2021 modelo básico.

Moradia por assinatura



A Housi, primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo, vai promover a “Free Friday”, em que os consumidores poderão usufruir de um desconto de até 15% de desconto nas unidades. A iniciativa vale tanto para os apartamentos, quanto para flats e hotéis que se encontram no marketplace da Housi (https://housi.com/free-friday). Com a campanha, é possível ter a experiência de moradia flexível pelo tempo que quiser pela metade do preço.



Até o início de 2020, a Housi atuava apenas em São Paulo, onde um terço da população já vive de aluguel. Mas, agora, além de administrar imóveis em mais de 200 prédios na capital paulista, a empresa expandiu sua expertise para mais de 80 cidades, como Curitiba, Maringá, Porto Alegre, Santa Maria, Bento Gonçalves, Florianópolis, Recife, Natal, Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Goiânia, Rio de Janeiro, Três Rios (RJ), Belo Horizonte, Santos, Campinas.

Condições especiais para quem quer se desfazer

O ZAP+, hub imobiliário que detém as plataformas ZAP, Viva Real e OLX Imóveis também promove ações com condições especiais para os seus parceiros e clientes. Até o dia 31 deste mês, acontece nos portais, a Best Friday, e de 01 até 17 de dezembro, será a vez da Cyber December.



Uma das novidades dessa ação é o Selo de comprovação do braço de inteligência de dados, a DataZAP+, uma ferramenta que identifica para o consumidor os anúncios com valor abaixo do mínimo estimado. É possível ter um Banner de destaque na página principal do Viva Real com redirecionamento para página exclusiva da campanha. Além disso, a publicação é automática na página da campanha OLX, e o parceiro ganha também o Selo de Best Friday exclusivo na página do ZAP. Outra iniciativa é um Guia que ajuda o corretor e imobiliária a construir seu anúncio nessas ações. Já são 121 mil anúncios identificados com o selo Best Friday, de 1.200 parceiros.



Juntos, ZAP, OLX e Viva Real possuem 19 milhões de anúncios imobiliários, e mais de 45 mil parceiros da cadeia imobiliária. São Paulo é o estado que lidera com 10,3 milhões de anúncios, seguido do Rio de Janeiro, com 1,4 milhões; Rio Grande do Sul, com 1,4 milhões; e Minas Gerais com um milhão de anúncios.