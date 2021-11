Dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da ação - Fabio Costa/Agencia O Dia

Dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da açãoFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 24/11/2021 17:59 | Atualizado 24/11/2021 18:41

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganharam ações judiciais contra o instituto em outubro deste ano vão receber o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 104 milhões para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais (revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios) no Rio de Janeiro. Serão contemplados 5.356 processos, com 6.998 beneficiários.

O dinheiro será depositado nas contas dos beneficiários em dezembro e poderá ser sacado a partir do quinto dia útil de janeiro. Esse montante se refere ao valor liberado para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que abrange Rio e Espírito Santo.

Em todo o país, o conselho liberará R$ 1,3 bilhão para ações judiciais de 75.547 processos, com 94.698 beneficiários.

Os pagamentos são feitos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPVs) em sentença com limites de até 60 salários mínimos. O dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da ação.

Para verificar se os aposentados ou pensionistas estão nesse lote, é necessário acessar o site do TRF-2, no link portaleproc.trf2.jus.br. Na página, vá ao menu à esquerda da tela, procure o campo 'Entrar no Sistema' e clique em 'TRF2'. Depois, ao abrir o novo link ainda no canto esquerdo da tela, clique em 'Consulta Pública de Processos'. Lá, é possível confirmar quanto terão de atrasados, quando vão receber, banco do crédito e número da conta de depósito.

A fim de facilitar a pesquisa, os segurados do INSS devem ter o número do requerimento do processo ou do CPF do ganhador do processo ou o número da ação. Os detalhes sobre a documentação necessária e outras instruções importantes para o saque estão no manual que a Corte criou para orientação de partes e advogados. O guia está disponível neste no site do TRF2, no endereço https://bityli.com/ZFXK4

Tribunais

Ao todo, o CJF liberou o montante para mais tribunais federais em todo país. O TRF da 1ª Região, que abrange Distrito Federal, Minas, Goiás, Tocantins, Bahia, Acre, entre outros, por exemplo, terá mais de R$ 528 milhões para quitar 26.018 processos, com 30.519 beneficiários.

Já o tribunal regional (TRF-3) que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul terá à sua disposição mais de R$ 162 milhões e vai beneficiar 8.043 beneficiários em 6.614 processos. O TRF da 4ª Região, que contempla Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, foram liberados mais de R$ 325 milhões para 19.457 processos, com 24.436 beneficiários.

Por fim, o tribunal regional (TRF-5), dos estados Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergie, Rio Grande do Norte e Paraíba, serão mais de R$ 211 milhões para 14.407 processos, com 3.202 beneficiários.