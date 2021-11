Cristo Redentor - Banco de imagens

Cristo RedentorBanco de imagens

Publicado 24/11/2021 18:53 | Atualizado 24/11/2021 19:52





O Bondinho Pão de Açúcar, um dos pontos mais emblemáticos do mundo, vai proporcionar promoções únicas para os visitantes cariocas, nacionais e estrangeiros entre os dias 22 e 30 de novembro. O bilhete de entrada estará por um valor especial de R$ 39,90, a promoção estará disponível para compra a partir do dia 22 de novembro e quem adquirir o bilhete na Black Friday poderá visitar o parque até o dia 19 de dezembro.



Promoção Black Friday é válida somente para as compras realizadas no site oficial do



Além do desconto no ingresso para o Pão de Açúcar, o público ainda poderá aproveitar promoções exclusivas nos restaurantes, lanchonetes, serviços e produtos oferecidos no parque, como a famosa caipirinha do Embaixada Carioca de R$ 24 por R$ 15; as regatas oficiais de basquete do Flamengo no Espaço Rubro Negro com 28% de desconto; modelos selecionados de Havaianas com até 53% de desconto; colares artesanais com 47% de desconto no Palhas Buriti; combo misto e refrigerante por R$ 13 no Pão de Açúcar Gourmet; o frozen arco-íris por R$ 9 na República da Fruta; o combo de pão de queijo 18 unidades com mate ou guaraná com 40% de desconto no Rei do Mate e desconto de 36% em vestidos selecionados da loja Território Carioca.



O AquaRio e o BioParque também vão participar desta Black Friday. De 26 a 28 de novembro, todos os visitantes poderão comprar os ingressos para o aquário por apenas R$ 59,90. A promoção do AquaRio é válida tanto para moradores do estado do Rio quanto para turistas. A compra pode ser feita através do site



Já a promoção do BioParque para a Black Friday, que também acontecerá de 26 a 28 de novembro, combina a tarifa avulsa do parque com o passeio de barco e é possível economizar cerca de 25%! Essa modalidade de combo de ingressos sairá no próximo fim de semana por a partir de R$29,90 e poderá ser comprada através do site



O Cristo Redentor, cartão postal que é símbolo nacional, vai oferecer preços convidativos, moradores do estado do Rio. Vans oficiais partindo do Centro de Visitantes Paineiras, saem a partir de R$10,70 durante todo o mês de novembro. Os visitantes também podem optar por combinar a visita com o AquaRio. No combo “Ganhe Mais”, com van para o Cristo Redentor partindo do Centro de Visitantes, os ingressos saem a partir de R$69,90 e podem ser comprados pelo site



Cinemas



O Kinoplex anuncio que durante toda a semana, de 22 a 26 de novembro, os clientes poderão adquirir ingressos por até R$ 10,00 (meia-entrada) nos cinemas da rede, sem a necessidade da comprovação do benefício.



A Black Friday do Kinoplex também vai contemplar a bomboniere. Durante a semana, ao comprar o Combo Super, o cliente ganha um upgrade para o Combo Mega, enquanto que, na compra de um Combo Mega, ganha um upgrade para o Combo Giga. A compra de ingressos já está disponível e a promoção é válida para todas as sessões e salas do Kinoplex, exceto Platinum e IMAX.



Já a Cinemark vai promover, do dia 25 de novembro a 1 de dezembro, sessões especiais em 84 os complexos do país com ingressos por apenas R$ 5. Os ingressos são válidos para sessões 2D de filmes selecionados e podem ser adquiridos nos cinemas, site e APP da Rede. Para deixar a experiência Cinemark ainda melhor, na compra de um combo mega, com pipoca e refrigerante, o cliente ganha uma pipoca média salgada ou doce. A promoção é válida para as compras feitas pelo site da Cinemark, pelo APP ou nas bilheterias.



A Cinemark conta com os principais lançamentos do momento como "Os Eternos", "Duna", "Encanto", "Ghostbusters - Mais Além" e muito mais. A programação completa e os cinemas participantes podem ser consultados aqui - o site da Rede conta com os horários e filmes em exibição de cada complexo.

O que comer?



Neste mês de novembro, o KFC está com diversas ações promocionais de seus principais produtos, com foco, principalmente, no delivery. Para clientes do IFood, o combo Double Crunch (tradicional, Bacon ou BBQ) + Coca Cola custará R$ 9,90, até o dia 30 de novembro.



Para a Black Week (semana de 22 a 25 de novembro), o destaque é o sanduíche Kentucky que, de R$ 20,90, custará R$ 9,90 pedindo pelo Uber Eats e R$ 13,90 para compras pelo IFood. Já no balcão, das mais de 100 lojas da rede, a promoção acontecerá no dia 26. Dois mini baldes de oito tirinhas e um balde de fritas, sairão por apenas R$ 39,90.



A Black Friday também já começou em todos os canais do McDonald’s, que oferece vantagens por meio de cupons no app, descontos no iFood e em pagamentos com Mercado Pago.



Quem ainda não tem o app da marca, pode aproveitar a oportunidade para fazer o download e garantir um cheeseburguer com desconto, além de aproveitar uma série de cupons com ofertas. Para os consumidores que desejam ficar por dentro da "Méqui Friday", a dica é se cadastrar aqui (https://cloud.news.mcdonalds.com.br/mequifriday21) para receber as ofertas da marca conforme forem disponibilizadas ao público.



Quem deseja aproveitar as ofertas sem sair de casa pode aproveitar as opções disponíveis no iFood:



- Até o dia 30/11: 2 Cheeseburguer ou Chicken Jr + Bebida com 35% de desconto;

- De 17 a 30/11: Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue e McChicken Cheddar com 39% de desconto.



A marca também terá ofertas relâmpago no app ao longo da semana, então vale ficar de olho para garantir sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços super especiais.



O Burger King anuncia sua BK Friday dando continuidade às ofertas especiais preparadas para todo o mês de novembro. Para participar do evento da rede de fast-food e resgatar os seus pontos, o consumidor deverá baixar o aplicativo do Burger King, cadastrar seu CPF e se inscrever no Clube BK. Na compra de qualquer combo até o dia 26, com valor acima de R$ 21,80, o cliente ganha 220 pontos no Clube BK para resgatar um Whopper ou produtos equivalentes a pontuação. Os pontos devem ser resgatados até 31 de dezembro, e para isso, o consumidor pode consultar as lojas BKB participantes diretamente no site - burgerking.com.br/bkfriday. A promoção não acumulativa é válida apenas para 1 CPF, e está disponível em todo território nacional.

No dia 26, o consumidor que estiver procurando ofertas para a Black Friday contará com opções no Giraffas, que promove a GiraFriday "COMPRE E GANHE". Entre os dias 26 e 28 de novembro, quem comprar um combo (sanduíche, batata frita e refrigerante) do Frango Crocante Jr ou do Croc Frango ganhará um sanduíche unitário igual e quem comprar um Estrogonofe de Frango + refrigerante ou um Parmegiana de Frango Compactado + refrigerante ganhará um prato unitário igual. A promoção estará disponível em todas as lojas no balcão.



A Lecadô, tradicional doceria carioca, oferecerá 20% de desconto em todas as tortas do cardápio compradas nos dias 26, 27 e 28 de novembro. O grande diferencial é que os consumidores poderão comprar a torta nas 41 lojas da marca e levar no dia, ou agendar para retirar ou receber o produto até o dia 13 de dezembro. Com isso, os clientes podem ter sobremesas deliciosas do Lecadô para várias celebrações mesmo depois que a Black Friday acabar. No cardápio, tortas em tamanho baby e tradicional. Entre os sabores, tortas de chocolate, brigadeiro, nozes, doce de leite, coco e até Red Velvet e Brigadeiro Gourmet.

A promoção de Black Friday será válida em todas as lojas Lecadô no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio. Todos os sabores de torta e os endereços das lojas estão no site www.lecado.com.br/lojas.



A pizzaria Domino’s também oferece pizzas médias, grandes e gigantes - de qualquer sabor - pela metade do preço. Além disso, a rede duplicou o período de promoções da Black Friday: as condições especiais serão válidas até o dia 29 deste mês para as mais de 300 unidades da rede em todo o país.



Os descontos valem para pedidos feitos por Whatsapp, aplicativo da Domino's, site da marca, telefone ou para retirada na loja.



Já a Pizza Hut, lança também nesta Black Friday a promoção "Hut no precinho" por R$ 39,90. A campanha é válida para as pizzas médias, com oito fatias, nos sabores Calabresa, Mussarela, Marguerita e Napolitana, e ficará disponível até o dia 12 de dezembro, no app e no site da Pizza Hut.



A campanha de Black Friday da American Cookies, rede brasiliense especializada no cookie americano, oferecerá um combo especial com 50% de desconto. O Combo Black (de R$ 37,00 por R$ 18,50) conta com os três best-sellers da rede (um Cookie Red Velvet com Leite Ninho + um Cookie de Nutella + um Cookie Clássico ao Leite) e estará disponível apenas no dia 26 na sua loja carioca no Shopping Nova América, em Del Castilho.



Já para os clientes que optarem pelo delivery, a marca também terá uma promoção pelo aplicativo de entregas: na compra de um Kit de Cookie + Coca-cola, o cliente ganha mais dois kits de cortesia (três por R$ 17). A oferta estará disponível pelo aplicativo da Uber Eats, enquanto durarem os estoques e será aceita apenas uma venda por usuário.



O Kimura Restaurante, rede com casas japonesas, também comemora a data com promoções. Entre os dias 26 e 28 de novembro, das 17h às 19h, será possível degustar o rodízio premium de comida japonesa do Kimura Restaurante pelo preço promocional de R$ 89,90.



Para o dia 26, a Suburbanos Pizza oferece a promoção "compre um leve outro": na compra de uma Pizza de Calabresa, o cliente ganha uma pizza doce de Chocolate Amargo com Calda de Frutas Vermelhas de cortesia. A promoção estará disponível até sexta-feira, nas 11 lojas híbridas da rede (Copacabana, Laranjeiras, Tijuca, Méier, Barra da Tijuca, Recreio, Freguesia, Campo Grande, Taquara, Grajaú e na recém-inaugurada do Parque Olímpico).



Os pedidos podem ser feitos pelo app próprio (Suburbanos) ou pela central de atendimento (21) 2421-7000, que ainda oferece 10% de desconto na 1ª compra. Também será possível escolher a opção de retirada em uma das lojas híbridas da rede.



O Mr. Cheney, rede de franquias de cookies tipicamente americanos, participa da Black Friday com uma semana inteira de descontos especiais de até 50% em suas sobremesas. Para os fãs dos cookies crocantes por fora e macios por dentro, um dos dias da semana de descontos contará ainda com a oferta especial "compre 2 e leve 3 cookies clássicos", carro-chefe da marca.



A cookie store irá oferecer descontos progressivos de 20% a 50%, do dia 22 ao dia 26 de novembro, em um mix de produtos de seu cardápio em todas as lojas da rede.

No Uber Eats, quem fizer 2 pedidos a partir de R$ 40, ganha desconto de 30% em 5 viagens de Uber. E o benefício é ainda maior para quem é assinante Uber Pass: são 50% de desconto em 5 viagens, até o fim do ano.



Quem gosta de juntar moedinhas pode se preparar para quebrar o cofrinho. Também na sexta, assinantes do Uber Pass poderão saborear o clássico Milk Shake Crocante do Bob's de 300ml por apenas R$ 1: uma economia de 90% do valor original de R$ 13,90. Já se a pedida é um mexicano, a sugestão para quem está em São Paulo ou no Rio de Janeiro é abrir o app e procurar pelo Crunchy Taco Supreme Carne do Taco Bell, que também sai por apenas R$ 1 para usuários Uber Pass.



Antes disso, até o dia 25, assinantes Uber Pass poderão, ainda, levar o Big King do Burger King por apenas R$ 5 (preço original, R$ 18,90). Para quem deseja algo mais refrescante, a pedida é o Açaí Concept, que venderá o copo Tradicional 500ml + Granola + Banana + Leite Condensado por apenas R$ 5: mais de 75% de economia sobre o valor original de R$ 20,90.



O Black Friday de Uber Eats também selecionou restaurantes parceiros que terão combos "Compre 1, Leve 3". As ofertas incluem hambúrgueres, sanduíches, cookies, tacos, entre outros. Veja, abaixo, alguns estabelecimentos participantes da promoção e consulte no app a disponibilidade para cada região: Subway (Cookies, Chips e La Mus), Vivenda do Camarão (Bolinho de bacalhau e Casquinha Vivenda), Johnny Rockets (Smash Hamburger, Smash Cheeseburger, Smash Cheeseburger Bacon), Taco Bell (Crunchy Taco)

e Giraffas (Sanduíche de filé de frango).