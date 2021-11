Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Alan Santos/PR

Publicado 24/11/2021 18:20 | Atualizado 24/11/2021 18:26

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro disse que deseja rever a política da Petrobras de impor paridade internacional para os preços de combustível. A declaração foi dada na última terça-feira (23) em entrevista ao Portal Correio, da Paraíba. Entretanto, o chefe do Executivo não revelou como isso seria feito.



"É uma empresa também que eu não tenho domínio sobre ela, tem seu aparelhamento. Ela busca o lucro. Tivemos problema sério no passado, além da corrupção, a questão da paridade com o preço internacional. Estamos buscando rever essa questão", disse Bolsonaro.



Após a declaração, Bolsonaro foi questionado sobre se a existência de estudos nesse sentido. Mas, Bolsonaro desconversou e começou a falar sobre o cálculo do ICMS. "Nós temos uma ação no Supremo, já está indo para quatro meses, a gente lamenta ter demorado tanto assim, nós queremos regulamentar um dispositivo de uma emenda constitucional de 2021, para definir o valor do ICMS", comentou o presidente.

O preço médio da gasolina tem sido um dos principais focos de pressão contra Bolsonaro após o combustível acumular cinco altas consecutivas.