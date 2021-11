Rappi é multado em mais de R$ 1,3 milhão por cobrança indevida de taxa - Divulgação

Publicado 23/11/2021 16:47 | Atualizado 24/11/2021 12:29

Rio - O Procon Carioca multou o aplicativo Rappi em R$ 1. 362.360 após denúncias dos consumidores que revelam cobranças indevidas de taxas. Segundo usuários do aplicativo, durante a pandemia, passou a ser cobrada taxa adicional denominada "taxa de seleção" obrigatória e sem informação prévia ou qualquer justificativa para a cobrança nas compras realizadas pelo app.

Os fiscais do Procon Carioca realizaram fiscalização eletrônica no aplicativo da Rappi e constataram que as O Dia informações prestadas sobre os valores cobrados como taxas de serviço adicional são diversos. Verificaram, também, a obrigatoriedade de pagamento da taxa, não sendo dada escolha ao consumidor, o que configura venda casada.

"O Procon Carioca está atento a essas irregularidades e atuará sempre que necessário para coibir tais práticas", ressaltou Igor Costa, presidente do Procon Carioca.

Procurado pela reportagem, o Rappi informou que ainda não foi notificado.