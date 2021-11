Caixa disponibiliza imóveis próprios para venda online - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/11/2021 12:54 | Atualizado 25/11/2021 12:56

Rio - A Caixa Econômica, banco que lidera o mercado imobiliário, realiza a venda online de imóveis até o dia 20 de dezembro. De acordo com a instituição, "milhares de imóveis de propriedade do banco estarão disponíveis para venda direta durante o período, com condições diferenciadas de desconto e financiamento".

Há opções de imóveis em todos as regiões do país, ofertados com valores abaixo dos praticados no mercado. As unidades disponibilizadas para venda são livres de quaisquer ônus para o comprador, no estado de conservação e ocupação em que se encontram. Dívidas pendentes, tais como condomínio e IPTU, geradas até a data da aquisição, são integralmente quitadas pela Caixa.

A venda pode ser intermediada por um corretor credenciado e ser contratada através de um Correspondente Caixa Aqui, no caso de financiamento. Para isso, basta selecionar a opção no momento de preencher a proposta. Nesse caso, a comissão ao corretor é paga pelo banco. A relação de corretores credenciados pelo banco também está disponível no site. Os interessados em adquirir um dos imóveis disponíveis deverão acessar a plataforma, escolher o imóvel desejado e apresentar uma proposta a partir do valor mínimo de venda registrado na página do imóvel selecionado. A proposta de maior valor no instante em que o cronômetro chega a zero é considerada vencedora. O cliente é avisado do resultado por e-mail. Para consultar as propriedades que estão à venda basta acessar o site https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/imoveis-venda/ A venda pode ser intermediada por um corretor credenciado e ser contratada através de um Correspondente Caixa Aqui, no caso de financiamento. Para isso, basta selecionar a opção no momento de preencher a proposta. Nesse caso, a comissão ao corretor é paga pelo banco. A relação de corretores credenciados pelo banco também está disponível no site.

O cliente interessado pode optar, ainda, pelas linhas de financiamento FGTS, incluindo Casa Verde Amarela ou SBPE. As opções variam de acordo com o valor do imóvel e da renda do comprador.



"A Caixa prioriza a liberdade de escolha dos seus clientes e oferece quatro opções de linhas de financiamento imobiliário com recursos SBPE, para aquisição de imóvel novo ou usado: TR, IPCA, Poupança CAIXA e Taxa Fixa. O cliente pode identificar, entre as opções, aquela mais adequada ao seu perfil", ressaltou o banco.



Os Imóveis disponibilizados podem ser financiados com recursos do SBPE em até 100% do valor da proposta e com prazo de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança Caixa. Essa linha tem taxas a partir de 2,50% a.a., somadas à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. Nesse modelo de financiamento, o cliente também poderá optar por carência de seis meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.



Já para o enquadramento no Programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, os parâmetros são: renda familiar de até R$ 7 mil; imóvel com valor de compra e venda de até R$ 264 mil, com taxas nominais que variam entre 4,25% a 7,66% a.a., tarifa de 1,5% sobre o valor de financiamento e possibilidade de financiamento de até 100% do valor de compra e venda, limitado a 90% do valor de avaliação (exclusiva para os imóveis Caixa).



O banco ainda possibilita que o cliente financie o imóvel com a alternativa de usar o FGTS em todas as modalidades de compra. O valor pode ser utilizado desde que esteja de acordo com as condições legais vigentes.