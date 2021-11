Evento é uma grande oportunidade de aproximar os empreendedores de inovação com os maiores investidores, corporações e especialistas do mercado - Reprodução internet

Publicado 26/11/2021 16:05

Rio - O Sebrae vai selecionar, de forma gratuita, 600 startups para expor seus produtos no Rio Innovation Week. O evento é o principal encontro de inovação da América Latina e será realizado no Jockey Club entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2022. Para participar, as micro e pequenas empresas devem se inscrever pelo site até o dia 3 de dezembro.

“O evento é uma grande oportunidade de aproximar os empreendedores de inovação com os maiores investidores, corporações e especialistas do mercado. Durante o evento teremos 300 stands destinados aos pequenos negócios. Como serão quatro dias de evento, as 600 startups selecionadas terão dois dias para expor seus produtos na feira”, explicou Marília Sant’Anna, analista do Sebrae Rio.

Segundo o Sebrae, a participação dos pequenos negócios no evento permitirá: dar visibilidade às soluções tecnológicas das micro e pequenas empresas em um evento de grande repercussão; fomentar a participação de empreendimentos em eventos de grande porte, oferecendo credenciais de acesso e espaço para exposição de seus negócios; incentivar e difundir casos de sucesso e benchmarking global; e potencializar conexões estratégicas para os empreendimentos participantes.

Para participar do edital, as startups precisam estar inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e preencher o requisito de ser uma startup inovadora a partir do estágio inicial, com até 10 anos de fundação e/ou empresa de base tecnológica com receita anual de até R$ 4,8 milhões. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.worldlabs.org/opportunity/rio-innovation-week-riw/about

“Esse é um momento de retomada para o nosso estado. O Rio de Janeiro sempre foi um celeiro de empresas inovadoras. As principais universidades nessa área estão aqui, além dos principais centros de pesquisas do país. Trazer o pequeno negócio para eventos desse porte, criam e promovem um ambiente com possibilidades de crescimento dessas empresas”, concluiu Marília.



Estrutura do evento



O Rio Innovation Week é um evento para todos os players – empreendedores, investidores, jovens e profissionais do futuro, executivos e representantes do governo. A estrutura contará com mais de 40.000 m2, 15 palcos, com cerca de 500 palestrantes, 45 workshops, mais de 1000 startups participantes e 190 expositores, além de treinamentos que irão mobilizar empreendedores, investidores, executivos, educadores e estudantes e representantes do governo.