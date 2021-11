Nova Friburgo está entre as cidades fluminenses que mais tiveram contratos aprovados com a AgeRio - Arquivo

Publicado 26/11/2021 15:44

As linhas de crédito do programa SuperaRJ chegaram à marca de R$ 200 milhões em créditos destinados a 15.960 negócios fluminenses. A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), responsável por avaliar e conceder os empréstimos, liberou cerca de R$ 57 milhões em recursos para Microempreendedores Individuais (MEIs), profissionais autônomos e informais, e mais de R$ 143 milhões para micro e pequenas empresas de todos os 92 municípios.

"São números que demonstram a importância do programa SuperaRJ para os mais diversos empreendedores de todas as regiões do nosso estado. É mais geração de emprego e renda para a população fluminense", destacou o governador Cláudio Castro.

Nova Friburgo está entre as cidades fluminenses que mais tiveram contratos aprovados com a AgeRio. Também estão na lista Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Volta Redonda, São João de Meriti, Belford Roxo e Magé.

"A liberação dos créditos do SuperaRJ tem beneficiado, de forma ampla e democrática, os mais diversos setores da economia fluminense, dos restaurantes e bares, ao produtor agrícola, no interior do estado", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.

Agricultura familiar

Trabalhando há 25 anos como agricultor familiar, Carlos David de Martin Hosken, de Nova Friburgo, na Região Serrana, usou o crédito do SuperaRJ para comprar material e recuperar a ponte da sua propriedade, melhorando assim, o escoamento da produção de verduras e legumes.

"O crédito serviu para compra de insumos, além de me ajudar na recuperação de uma ponte na saída da minha propriedade para poder escoar a produção e trabalhar da melhor maneira possível", contou o agricultor.

Inscrições

O programa oferece linhas de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas. A marca de R$ 200 milhões em recursos liberados é preponderante para os excelentes resultados conquistados pela AgeRio no ano de 2021.

"Alcançar o montante de R$ 200 milhões mostra a determinação e o comprometimento de todos os funcionários da AgeRio no sucesso do programa SuperaRJ. O ano de 2021 está sendo histórico para a Agência, com recordes sendo conquistados pela diretoria e pelo time do fomento. O crédito da AgeRio está mudando a vida de empreendedores fluminenses e fazendo a diferença na economia das cidades do estado", explicou o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Interessados devem solicitar o financiamento no site www.agerio.com.br/supera-rj.