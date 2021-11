Consumidores devem tomar cuidado ao fazer compras online na Black Friday - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/11/2021 15:44 | Atualizado 26/11/2021 17:32

Rio - Apesar de algumas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo deste mês, os varejistas costumam intensificar as ofertas da Black Friday no próprio dia da data da megaliquidação, que neste ano cairá amanhã, dia 26. A data é uma das mais aguardadas pelos consumidores devido à grande quantidade de ofertas e promoções no varejo.

Embora as tentativas de golpes ou fraudes ocorram durante todo o ano, a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) alerta que quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de ofertas para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a tática da engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais e para o roubo de dados pessoais.

Nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia pra aparecer em páginas e stories de redes sociais.

Veja a seguir dicas para fazer as compras com segurança:

Escolha as lojas online com segurança

- Ao utilizar sites de busca, verifique cuidadosamente o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam-se de "links patrocinados" para ganhar visibilidade nos resultados de buscas

- Dê preferência a sites conhecidos e já utilizados anteriormente. Verifique a reputação de lojas virtuais em sites de defesa do consumidor e leia comentários de clientes que já utilizaram as plataformas

- Nunca clique em links desconhecidos para fazer suas compras e nem em links recebidos por WhatsApp e SMS

- Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções

- Sempre verifique políticas de troca e devoluções das lojas

Pagamentos

- Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras online

- Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência

- Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída

- Se for fazer uma compra presencial, sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha. Também sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu cartão

Mais dicas

- Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes que geram grandes prejuízos

- Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras e digitar seus dados bancários

- Sempre use em seu computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e mantenha sempre um antivírus atualizado