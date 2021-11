Revisão tarifária recompõe o Saldo Remanescente dos Valores de Comunicação (VC1) das concessionárias - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 26/11/2021 16:38

A Anatel aprovou, nesta quinta-feira, 25, uma redução de tarifas relativas à valores de Comunicação 1, aquelas atribuídas às chamadas locais originadas no serviço de telefonia fixa, com um minuto de duração, e destinadas a acessos móveis, dentro da mesma área de registro. A revisão refere-se as chamadas realizadas entre usuários do Grupo Oi e usuários das prestadoras Algar e Nextel.

Os percentuais de redução são de 0,03% para a Oi e de 0,14% para a Telemar.



O reajuste se da a partir constatação da existência de saldo remanescente de revisões tarifárias publicadas pela Anatel nos anos de 2015 e 2016 envolvendo chamadas realizadas entre usuários do Grupo Oi e diversas prestadoras de serviço de telefonia móvel. Com tais reduções são transferidos às tarifas do Plano Básico de Serviço, os ganhos econômicos auferidos pelo Grupo.