Beneficiários do INSS já podem consultar calendário de pagamento de 2022Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/12/2021 08:21 | Atualizado 02/12/2021 08:22

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário do pagamento de benefícios para o próximo ano nesta quarta-feira, 1. Como de costume, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores, começando por aqueles que recebem um salário mínimo e seguindo para os que recebem mais. Ao todo, são mais de 36 milhões de beneficiários atendidos no país.



Os beneficiários que recebem de acordo com o piso nacional (R$ 1.100 em 2021), os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima de um salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro.



A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, pois a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente. Nesses casos, o número aparece no seguinte formato: 999.999.99 9-9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já recebiam habitualmente.

Confira o calendário completo:

Calendário de pagamentos de 2022 do INSS Divulgação