Cronograma seguirá o mesmo antes da interrupção, ou seja, beneficiários farão a prova de vida no mês do seu aniversário - Reprodução

Publicado 02/12/2021 09:02

A prova de vida para os aposentados e pensionistas do Estado do Rio que recebem pelo Rioprevidência vai retornar em 2022. A autarquia estadual afirmou que os primeiros que farão o procedimento são os beneficiários nascidos em janeiro.

Esses aposentados e pensionistas deverão comparecer em qualquer agência do Banco Bradesco, nos dias úteis, entre as datas de 11 e 25 de janeiro. O cronograma seguirá o mesmo antes da interrupção, ou seja, beneficiários farão a prova de vida no mês do seu aniversário.

O procedimento estava suspenso desde março do ano passado em razão da pandemia do coronavírus. À época, o Rioprevidência até informou que retornaria em setembro, mas voltou atrás por causa da gravidade da pandemia. O surgimento de novas variantes da covid-19 foi apontado como o motivo para essa decisão, já que, para a comprovação de vida, muitos idosos teriam que se deslocar até uma agência do Banco Bradesco.

O procedimento é obrigatório: quem não fizer a atualização cadastral no período informado corre o risco de ter o pagamento do benefício previdenciário suspenso até que a situação seja regularizada.

Para fazer o procedimento, será necessário levar identidade, CPF e comprovante de residência emitido, no máximo, há três meses, no nome do aposentado ou pensionista.

Vale lembrar que aqueles que têm cadastro biométrico no Bradesco poderão realizar a prova de vida no terminal de autoatendimento. No caso de o beneficiário ter mais de um vínculo com o Estado, a prova de vida anual será válida para todos.