Black Friday aconteceu na última sexta-feira, dia 26 - Reprodução/Internet

Black Friday aconteceu na última sexta-feira, dia 26Reprodução/Internet

Publicado 02/12/2021 16:39 | Atualizado 02/12/2021 21:07

Realizada na última sexta-feira, 26, em 2021 a Black Friday registrou um crescimento de 131,54% no número de fraudes evitadas no e-commerce brasileiro, em comparação com o ano anterior. Os números configuram um aumento de 51.553 pedidos potencialmente fraudulentos em 2020 para 119.318 neste ano. Em termos financeiros, foram R$ 125,8 milhões em fraudes evitadas no varejo virtual neste, contra R$ 70,3 milhões em 2019 – crescimento de 78,93%.

Os dados são de uma pesquisa realizado pela ClearSale. O período analisado no comparativo é o de 25 a 29 de novembro.

Na análise do período entre 25 e 28 de novembro, no top 5 segmentos que geraram, respectivamente, maior índice percentual de fraudes evitadas neste ano estão: Automotivo, Ar-Condicionado, Ferramentas, Celular e Eletrônicos. Não muito diferente, em 2020 os responsáveis pela categoria foram: Celular, Eletrônicos, Automotivo, Ar-Condicionado e Informática. Além disso, na Cyber Monday, que ocorreu nesta segunda-feira (29), Eletrônicos, Celular, Bebidas, Automotivo e Ferramentas ocuparam a lista dos segmentos que tiveram o maior número de tentativas de fraudes este ano.

Neste ano, também foram realizadas análises em outros segmentos no período da Black Friday e Cyber Monday. No mercado financeiro, por exemplo, o acumulado entre as datas, trouxe mais de 586 mil propostas (divididas entre crédito, aberturas de contas online, emissão de cartões etc), um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, com queda de 25% nas tentativas de fraude. Já em Telecom, houve um decréscimo com relação à quantidade de pedidos em cerca de 11%, o que impactou diretamente na tentativa de fraude evitada, que saiu de quase 7 mil em 2020 para pouco mais de 2.200 em 2021.

“Devido ao contexto de pandemia e isolamento social, as plataformas digitais estão sendo cada vez mais procuradas pelos brasileiros na hora das compras. No entanto, é importante se atentar aos criminosos que identificaram esse cenário como oportunidade para tentar fraudar as transações, principalmente na Black Friday, que muitas promoções são ofertadas e geram um tráfego de pessoas ainda maior”, comenta Omar Jarouche, Diretor de Marketing e Soluções.