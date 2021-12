Presidente Jair Bolsonaro (PL) - Antonio Cruz/Agência Brasil

Presidente Jair Bolsonaro (PL)Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 05/12/2021 16:14 | Atualizado 05/12/2021 16:37

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 5, que o preço do combustível no país deve cair nos próximos dias. O chefe do Executivo não especificou detalhes ou apresentou números para embasar as suas declarações. Ele também afirmou que a Petrobras estaria preparando o anúncio para esta semana.

"A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível", disse ele em entrevista ao site Poder360.

Nos últimos dias, analistas do mercado financeiro e economistas já haviam especulado em relação a um possível corte no preço do combustível praticado nos postos pelo país.

Isso seria possível por conta da queda do preço do barril de petróleo internacional, que fechou a semana com o valor de US$ 69,87 (Brent). Os motivos da oscilação foram graças aos temores globais com o avanço da nova cepa do coronavírus, a variante ômicron.

Apenas no mês de novembro, o petróleo do tipo Brent caiu 16,4%, enquanto o WTI caiu 20,8%, a maior queda mensal desde março de 2020 (mês em que as bolsas mundiais despencaram após o anúncio oficial da pandemia da covid-19).

O preço da gasolina vem gerado uma série de reclamações por parte dos consumidores, já que o valor do litro do combustível pode ultrapassar os R$ 8, de acordo com pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgada no mês passado.

Bolsonaro responsabiliza governadores pela alta frequente dos combustíveis no país. Segundo o presidente, o problema está na incidência do ICMS, que é tributo estadual.

"Eu não reajustei, mantive congelado desde 2019, o valor do PIS/Cofins, que é o imposto federal. Os governadores mantiveram o percentual, que varia de acordo com o valor na bomba. E mais que dobraram o valor arrecadado com o ICMS. Querem criticar, critiquem. Mas a pessoa certa", disse ele hoje ao Poder360.