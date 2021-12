Concurso para Polícia Civil do Rio acontece neste domingo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2021 11:54 | Atualizado 05/12/2021 12:01

Rio - Após oito anos sem concurso público para a Polícia Civil RJ, mais de três mil candidatos realizarão, neste domingo, 5, as provas para os cargos de perito criminal e de perito legista. O exame acontecerá no Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, às 13 horas. Cerca de 70 policiais civis estarão envolvidos no apoio operacional, segurança do local e escolta das provas e dos cartões de resposta. No próximo domingo acontece a prova para o cargo de delegado de polícia

Ao todo, o concurso vai disponibilizar 400 vagas, sendo 200 para investigador policial; 100 para inspetor de polícia; 50 para delegado de polícia; 25 para perito legista; 10 para auxiliar policial de necropsia; 10 para técnico policial de necropsia e 5 para perito criminal. De acordo com o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, a vocação para ser policial deve ser a característica básica para os candidatos.



"O policial tem que ter orgulho de fazer parte da instituição. Estamos aguardando aqueles que realmente queiram ser policiais e não fazer a Polícia Civil de trampolim. Inclusive, o curso de formação da Acadepol será bastante rígido. Os vocacionados vão sentir orgulho de ter participado. E aqueles que não têm vocação vão perceber que não é o lugar certo para que exerçam a nova função", ressaltou Turnowski.

A partir deste concurso, um novo método de avaliação será adotado pela Academia de Polícia. Ao final de cada disciplina do curso de formação, os aprovados farão um exercício simulado ao invés de exame teórico. Desta forma, no lugar das questões conceituais, os alunos receberão um caso concreto e farão as avaliações de que perito acionar, como entrar no local do crime, diligências, oitivas e outras ações específicas. O objetivo é que os futuros policiais civis saiam preparados para investigar.