Economia

Procon de São Paulo multa Facebook em mais de R$ 11 milhões por 'apagão' em outubro

Falha deixou aplicativos fora do ar por cerca de seis horas e afetou mais de 91 mil consumidores na rede social, além de mais de 90 mil do Instagram e mais de 156 mil do Whatsapp

Publicado 06/12/2021 12:45 | Atualizado há 3 horas