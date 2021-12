Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 06/12/2021 11:39 | Atualizado 06/12/2021 12:39

A Petrobras divulgou uma nota nesta segunda-feira, 6, esclarecendo que não antecipa decisões sobre reajustes nos preços dos combustíveis. A estatal também reforçou que "não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado". O comunicado foi divulgado um dia após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar, em entrevista ao site Poder360, que os valores dos insumos deveriam diminuir nos próximos dias.

"A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais. A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado", disse em nota.

A empresa também informou que os ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes. "A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais", acrescentou.