Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) recuou 4,1 pontos de outubro para novembro - Divulgação/Firjan

Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) recuou 4,1 pontos de outubro para novembroDivulgação/Firjan

Publicado 06/12/2021 10:21 | Atualizado 06/12/2021 10:30

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 4,1 pontos de outubro para novembro. Assim, ele atingiu 83 pontos, o menor patamar desde abril deste ano (78,9 pontos).

O Iaemp busca antecipar tendências do mercado de trabalho no país nos próximos meses, com base em entrevistas com consumidores e com empresários da indústria e dos serviços.

Em novembro, os sete componentes do Iaemp tiveram queda, com destaque para a situação atual dos negócios no setor de serviços e o emprego previsto na indústria.