Em novembro, a Serasa realizou uma edição presencial do Feirão Limpa Nome na Cinelândia, região central do Rio - Cléber Mendes

Publicado 06/12/2021 09:15

Rio - Após passar por Fortaleza (CE), Manaus (AM), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), além da edição on-line, e ter intermediado negociações que totalizam mais de R$ 7 bilhões de descontos em todo o país, o Feirão Serasa Limpa Nome termina nesta segunda-feira, 6. Desde o dia 3 de novembro, a iniciativa já beneficiou mais de 2,7 milhões de consumidores que puderam conseguir abatimentos de até 99% em suas dívidas.As negociações do Feirão Limpa Nome são realizadas pelos canais digitais da Serasa (aplicativo disponível no Google Play e na App Store, site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/ e WhatsApp (11) 99575-2096), pelo telefone 0800 591 1222 ou em mais de sete mil agências de Correios espalhadas pelo país.Segundo a Serasa, os acordos realizados com as empresas de telefonia lideram o ranking nacional de negociação de dívidas na ação, seguido pelo segmento de finanças (bancos, cartões e securitizadoras). O estado de São Paulo teve o maior número de acordos efetuados, mas chama a atenção a procura pelos feirões no Nordeste, onde as filas acabaram sendo as maiores do país. Até o momento, na região foram realizados mais de 490 mil acordos entre negociações físicas e online."Em plena semana de Black Friday, as tendas de negociação de débitos tinham mais movimento do que as lojas. Além disso, o Aplicativo Serasa ficou entre os cinco de finanças mais baixados no país durante o período, demonstrando que o brasileiro quer quitar as dívidas, retomar o controle da sua vida financeira e recomeçar", explica Aline Maciel, Gerente do Serasa Limpa Nome.