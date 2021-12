Número de débitos totais no país apresentou uma alta de 2,31% em relação ao mês anterior - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/12/2021 15:35 | Atualizado 01/12/2021 15:43

Rio - O "Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil", realizado pela Serasa em outubro, registrou a maior alta do ano. Com 63,4 milhões de brasileiros inadimplentes, o número é o maior desde julho do ano passado, época em que a situação de inadimplência chegou a afetar 63,5 milhões de pessoas.

De acordo com o estudo mensal, o número de débitos totais no país apresentou uma alta de 2,31% em relação ao mês anterior, totalizando 213.268 milhões de contas. O valor das dívidas também está mais elevado: com um crescimento de 3,37% no valor total em relação a setembro, essas contas somam R$ 253,65 bilhões, uma média de R$ 4.000,61 por pessoa e R$ 1.189,38 por dívida.

Ainda segundo o levantamento, o segmento de bancos e cartões de crédito segue liderando o ranking das contas responsáveis pela inadimplência, representando 28,70% do total. Na sequência, aparecem as dívidas de utilities (tarifas básicas, como água e luz) com 23,5%. O varejo responde por 13%.

O Sudeste (28.577.461) e o Nordeste (15.665.620) concentram o maior número de pessoas negativadas do país. No recorte por estado, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia e Paraná concentram o maior número de inadimplentes - mas também, são os lugares com maior volume de dívidas negociadas no Serasa Limpa Nome.

Para Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, apesar da alta do número de inadimplentes, a busca por oportunidades de negociação também aumentou. "Para muitos brasileiros, o primeiro passo para o recomeço é estar com o nome limpo", comenta a especialista. "E esse é o melhor momento do ano para renegociar sob condições diferenciadas, já que até 6 de dezembro se realiza o Feirão Limpa Nome, que com descontos de até 99% já possibilitou mais de 3,6 milhões de acordos", complementa.