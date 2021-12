Governador Cláudio Castro durante entrevista coletiva na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/12/2021 14:39 | Atualizado 01/12/2021 16:08

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou, nesta quarta-feira, 1º, um reajuste salarial de aproximadamente 10% para todo o funcionalismo público, incluindo pensionistas, aposentados e inativos, a partir do pagamento de fevereiro do ano que vem. A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.

O chefe do Executivo estadual afirmou que, após sete anos sem reajuste, a correção será aplicada a partir do salário com vencimento em janeiro, que será depositado no início de fevereiro. "O salário de janeiro, no começo de fevereiro, já terá reajuste de mais de 10% para todo mundo, depois de sete anos sem reajuste, vamos dar para todo funcionalismo, é uma conta de R$ 3 bilhões por ano", afirmou Castro, que já havia anunciado, na última segunda-feira, 29, que o primeiro salário de 2022 viria com aumento.

Castro ainda afirmou que esse dinheiro é fruto de atividade econômica de recuperação do Estado. “Esse aumento é sem contar com dinheiro da Cedae, é em cima de atividade econômica de recuperação do estado. A gente está dando a recomposição salarial, que é permitida no regime de recuperação. Será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano, que é para todos, ativos e inativos e pensionistas, e ele respeita 100% o regime de recuperação fiscal”, declarou.

Além do aumento salarial, o governador ainda prometeu um reajuste no auxílio alimentação. Ele ainda falou sobre a data de pagamento dos salários.



“O que a gente está falando aqui é de dedicação, honra e de vida, e não dá para falar isso e não cuidar do policial. Já conversei com o delegado Carlos Augusto, isso é uma promessa minha, ano que vem vai ter o reajuste da alimentação de vocês. Óbvio que vai ter. Tem uma série de vitórias que a gente tem que ir galgando no dia a dia. Ano que vem acabou esse negócio de 10° dia útil, você tem o direito de saber quando vai receber”, afirmou.

Recomposição salarial

No início desta semana, o governador do Rio havia comentado sobre a recomposição salarial e as regras que serão estabelecidas para o pagamento.

"No dia 15 de outubro foi sancionada a lei de recomposição salarial e o reajuste para os servidores. Ainda implementamos esse ano o Plano de Cargos e Salários da Saúde, o famoso PCCS. Uma luta de mais de 30 anos dos servidores. E, pela primeira vez, em sete anos, vamos fazer a recomposição do ano pelo IPCA, como manda o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O primeiro salário do ano de 2022 já virá reajustado, no começo de fevereiro", afirmou Castro.

No dia 15 de outubro, o governador sancionou uma lei para autorizar que os salários do servidores sejam reajustados de acordo com o IPCA, acumulado entre 6 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021.

Também está previsto o adiantamento do pagamento do salário de dezembro. O governador afirmou que a remuneração deverá ser liberada até o dia 30 deste mês. Castro também já havia anunciado esse calendário na coletiva de imprensa de segunda-feira.

"O pagamento de dezembro, que seria feito até o décimo dia de janeiro, será pago dia 30 de dezembro. Ou seja, o estado quita todas as folhas dentro do ano. É um marco histórico para o estado. São 14 folhas dentro deste ano, mostrando que realmente a gente tem conseguido dar um novo passo rumo a uma economia mais forte, mais saudável. Certamente é um grande anúncio. Você servidor, você servidora, já pode contar que dia 30 de dezembro será pago o salário de dezembro dentro do mês de dezembro", garantiu o governador do Rio.

Hospital para Polícia Civil



Durante a cerimônia de homenagem, Castro também anunciou também está trabalhando para entregar um hospital para atender os servidores da Polícia Civil.



“A única polícia que não tem o seu hospital é a Polícia Civil e temos que resolver isso de uma vez por todas. Policial civil tem que ter assim como o policial militar tem, o bombeiro tem. Tem que ter seu hospital e nós já estamos trabalhando nisso”, disse.