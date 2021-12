Shoppings apostam em campanhas promocionais e sorteios para aquecer as vendas do Natal - Divulgação

Publicado 08/12/2021 13:06 | Atualizado 08/12/2021 13:32

Rio - Com o Natal batendo à porta, shoppings e supermercados realizam campanhas promocionais e sorteios para aquecer as vendas durante o período, conhecido como a maior data comemorativa para o comércio. Os lojistas cariocas estimam um aumento de 7% nas vendas para a ocasião, de acordo com uma pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio, que ouviu 500 lojistas da cidade do Rio de Janeiro. Os estabelecimentos também promovem ações solidárias, arrecadando alimentos e brinquedos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

No NorteShopping, as compras feitas nas lojas físicas, no aplicativo e no Compras pelo WhatsApp, e cadastradas até 10 de janeiro, se transformam em cupons para o sorteio de 35 iPhones 12. Quanto maior a categoria, mais chances de ganhar: 1 Estrela - 1 cupom; 2 Estrelas - 5 cupons; e 3 Estrelas - 10 cupons. O sorteio será realizado no dia 14 de janeiro e o regulamento completo está disponível no site e no app do shopping.



Para evitar o contato físico, além do cadastramento digital de notas no app, a urna recebe os cupons através de geração automática. Depois de o cliente ativar suas chances de acordo com a sua categoria via aplicativo, os cupons são impressos e depositados na urna. Para quem ainda não é associado ao Programa de Relacionamento, é simples e rápido: é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e inserir uma nota fiscal de qualquer valor para se tornar membro. Aproveite, porque tem descontos espalhados pelo app e benefícios o ano todo.

Além da promoção, os clientes das categorias 2 e 3 estrelas que cadastrarem notas fiscais de compras até 10 de janeiro levam para casa o "sabor do Natal". Confira seus benefícios no app do NorteShopping e resgate seu prêmio no centro comercial. Duas estrelas: cliente ganha Língua de Gato da Kopenhagen. Três estrelas: cliente recebe um Panettone trufado da Kopenhagen.

Os clientes do BarraShopping poderão participar da promoção e concorrer a cinco carros Nivus zero quilômetro e 100 vales-compras no valor de R$ 5 mil. Até o dia 24 deste mês, a cada R$ 600 em compras, os participantes ganham um número da sorte para concorrer aos prêmios. Para isso, basta cadastrar as notas fiscais no superapp Multi. O regulamento completo poderá ser conferido em www.barrashopping.com.br

Para estimular o consumo no período pré-natalino, o Américas Shopping promove, também até o dia 24, a campanha promocional "Sorte Eletrizante", que funciona no estilo compre e concorre. A cada R$ 400 em compras feitas nas lojas participantes, os clientes ganharão um número da sorte para concorrer a um Jeep Renegade 0km.



Os clientes que fizerem as compras de Natal no Outlet Premium Rio de Janeiro poderão aproveitar uma campanha inédita este ano. A cada R$ 450 em compras nas lojas do Outlet, os consumidores terão a oportunidade de garantir um cooler térmico para sete latas pelo valor promocional de R$ 30. O produto está disponível em três estampas diferentes que podem ser escolhidas. Para participar, o cliente deverá cadastrar as notas fiscais no aplicativo GenShop (disponível na Apple Store e no Google Play) e se apresentar no balcão de troca para retirar o seu cooler, localizado no 2º piso, em frente a Brands House.

Já a Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, realiza a campanha "12.12 Liquidação de Natal" até a próxima segunda-feira, 13. A empresa disponibiliza várias ofertas por categoria e cupons de frete grátis sem valor mínimo, além de R$ 4 milhões em vouchers de desconto no dia 12. O marketplace também contará com um jogo de caça ao cupom com um voucher de R$ 20, página com dicas de presentes de Natal, e um incentivo à contribuição social com a ação Shopee Doações especial de Natal: você doa e a Shopee paga metade.

Até 31 de dezembro, a rede Supermarket, em parceria com o SBT, faz a campanha natalina "Caminhão de Prêmios" para presentear o consumidor com diversos eletrodomésticos e eletrônicos. Para concorrer, basta registrar o CPF a cada compra acima de R$ 100 e fazer o cadastro no site https://www.caminhaodepremiossm.com.br/, ganhando um número da sorte. Dessa forma, o consumidor pode participar mais de uma vez a partir desse valor de compra. Os prêmios vão desde ferro de passar, geladeira e fogão, passando por conjunto de panelas até smartphone, ar-condicionado, armário de cozinha, fogão elétrico, sofá de três lugares, entre outros.

O Assaí Atacadista lançou a ação "Feliz Natal e um Saboroso Ano Novo", que irá sortear mais de 19 mil kits "Boas Festas" até o último dia do ano. O kit conterá uma Ave Natalina e um Pernil - produtos selecionados especialmente para o momento das ceias dessas festividades, além de uma bolsa térmica personalizada.

Para participar, o cliente precisa fazer compras acima de R$ 100 em qualquer unidade Assaí e informar o CPF ou CNPJ no momento de passar as suas compras. Os vencedores são premiados por meio de sorteio digital, feito na hora, e serão comunicados instantaneamente através de uma mensagem automática na tela do caixa. As lojas participantes podem ser consultadas em www.assai.com.br. Podem ser utilizados quaisquer meios de pagamento disponíveis nas lojas do Assaí: dinheiro, cartões de crédito e débito das principais bandeiras, o cartão Passaí (que oferece o preço de atacado mesmo quando nas compras unitárias), Pix, vale-alimentação e QR Code do aplicativo do Pic Pay.

Ações sociais

Para levar a alegria do Natal a quem mais precisa, o BarraShopping e NewYorkCityCenter promovem, até a próxima quarta-feira, 15, mais uma vez uma campanha de arrecadação de brinquedos. A ação acontece em parceria com a ONG Viva Rio que reverterá os itens para crianças em situação de vulnerabilidade social. Os clientes podem deixar as doações dos brinquedos novos ou usados em bom estado na área do Papai Noel, que fica no Nível Lagoa da expansão, durante todo o horário de funcionamento do shopping.

O grupo Ancar Ivanhoe quer arrecadar 167 toneladas de alimentos não-perecíveis para a campanha Natal Sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, e beneficiar cerca de 16,7 mil famílias. A ação acontece até o dia 24 de dezembro e convida quem passar pelos shoppings da rede a fazer a diferença e contribuir no combate à fome por meio de doações de alimentos ou contribuições digitais por meio de QR Code.

Além da arrecadação física e digital, diversas ativações visam aumentar o engajamento e intensificar a participação de lojistas, parceiros e consumidores como loja de produtos exclusivos e troco solidário. A Loja Beija-Flor, criada em parceria com a ONG, vai permitir que os clientes adquiram produtos exclusivos com o mote da campanha. O valor das vendas dos produtos será revertido integralmente para a instituição. Já as lojas também poderão participar do movimento com a Tag da Solidariedade. Peças selecionadas terão parte do valor revertido em alimentos para o Natal Sem Fome.

Os shoppings também vão incentivar o Troco Solidário, permitindo que os clientes doem a quantia excedente do pagamento do estacionamento e do brinde da campanha promocional para o movimento idealizado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. No Rio de Janeiro, as doações acontecem por meio dos sites ou fisicamente nos shoppings Madureira, Botafogo Praia, Nova América, Nova Iguaçu, Boulevard, RioSul, Rio Design Barra e Leblon.

O Assaí Atacadista promove, em conjunto com instituições sociais parceiras, mais um ano do Natal da Solidariedade. A ação acontece até o dia 19 de dezembro em todas as 202 lojas da empresa pelo país, e busca mobilizar clientes, fornecedores e colaboradores para doarem alimentos que serão distribuídos a famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Para isso, as unidades participantes contarão com pontos de coleta localizados próximos aos caixas de atendimento. Nesses espaços, os clientes poderão doar quaisquer alimentos não perecíveis e itens de cesta básica, como arroz, feijão, óleo, leite em pó, açúcar, sal, molho de tomate, macarrão, farinhas, enlatados, entre outros.

A ação também contará aos sábados, durante o período da campanha, com voluntários das instituições sociais com objetivo de sensibilizar os clientes e estimular as doações. O Assaí irá doar mais 15% da quantidade total arrecadada na campanha. Ou seja, a cada 10 kg de alimentos, a rede doa mais 1,5kg de comida.