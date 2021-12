Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal, os dois maiores bancos do país, estão oferecendo oportunidades de renegociação - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/12/2021 15:34

Rio - Consumidores que estiverem em débito com grandes bancos e quiserem aproveitar o final de ano para quitar a dívida podem aproveitar condições especiais neste mês. Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal, os dois maiores bancos do país, estão oferecendo oportunidades de renegociação. Os descontos, que podem chegar até 95% de desconto, são válidos para dívidas vencidas, contratos comerciais e até crédito habitacional.

No caso da Caixa, os descontos para quitação de contratos comerciais de pessoas físicas ou jurídicas podem chegar a até 90% do valor da dívida e as condições variam conforme o perfil do crédito contratado e atraso. Os consumidores também encontram as condições especiais da campanha nas unidades lotéricas para quitação de valores até R$ 2 mil, informando o CPF e intenção de pagamento da dívida Você no Azul.

Os créditos habitacionais também variam de acordo com o cliente e contam com alternativas especiais para negociação, com possibilidade de adesão às condições de pagamento parcial ou a pausa nas prestações. Porém, os valores não pagos durante a vigência da negociação por pausa ou pagamento parcial, de acordo com o percentual escolhido, serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.





Os clientes do banco podem negociar suas dívidas sem sair de casa por meio dos sites www.caixa.gov.br/negociar www.negociardividas.caixa.gov.br . Aqueles que preferirem podem optar pelo aplicativo Habitação Caixa, pelo telefone 4004 0104 (capitais) / 0800 104 0104 (demais regiões), escolhendo a opção 5 e até pelo WhatsApp, pelo número 0800 104 0104, escolhendo a opção 3.

Banco do Brasil

Até o dia 17 de dezembro o Banco do Brasill está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas. Neste período, o BB disponibiliza condições especiais que incluem descontos de até 95%, para liquidação à vista de dívidas vencidas. Também estão disponíveis descontos nas taxas de juros e prazo de até 100 meses para renegociação a prazo de operações vencidas.



“As condições estão disponíveis para mais de 3,5 milhões de clientes, pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica, que possuam dívidas inadimplidas oriundas de operações de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras”, afirma a nota da instituição.



Para participar do mutirão, os interessados devem acessar as agências do Banco para renegociar suas dívidas e também os canais digitais: internet, App, WhatsApp (61 4004-0001) e pela Central de Atendimento (4004-001 / 0800 729 0001).



De acordo com o gerente executivo do BB, Bruno Viana, a ação tem objetivo de promover um ano novo sem dívidas. "O mutirão de renegociação do Banco do Brasil visa proporcionar aos nossos clientes a possibilidade de renegociar suas dívidas, para começar 2022 tranquilo, além de incentivar a educação e planejamento financeiro pessoal e contribuir para a retomada da economia", concluiu.