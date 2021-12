O uso dos cartões na internet, aplicativos e outros tipos de compras não presenciais teve alta de cerca de 30% no período - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O uso dos cartões na internet, aplicativos e outros tipos de compras não presenciais teve alta de cerca de 30% no períodoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/12/2021 16:59 | Atualizado 08/12/2021 17:00

Rio - De acordo com uma pesquisa feita pelo portal de serviços financeiros Foregon, 44,3% dos voluntários que responderam o levantamento estão negativados, enquanto apenas 24,4% deles responderam que nunca estiveram com o "nome sujo" antes. A pesquisa ainda mostrou que a situação dos consumidores só piorou desde o último ano.

No ano passado, a pesquisa apontou que apenas 28,9% dos entrevistados estavam negativados. Nesse cenário, houve um aumento de 53,2% no número de pessoas com o nome sujo. Também na pesquisa do ano passado, 32,9% das pessoas responderam que já estiveram negativadas antes. Portanto, houve uma alta de 56,5% no número de pessoas que voltaram a ter dívidas.

Além disso, a pesquisa afirma que 3 em cada 10 brasileiros que tiveram nome sujo atribuem a negativação ao fato de ter emprestado o nome para outros realizarem compras. Outros motivos citados foram desemprego, com 24,2%, diminuição da renda por atraso ou diminuição do salário e problemas de saúde (11,5%) e falta de controle financeiro (8,5%).

Vilões

Segundo o levantamento, os principais "vilões" dos brasileiros endividados foram o cartão de crédito e os crediários, as conhecidas compras parceladas em lojas. As modalidades foram apontadas por 46,1% das pessoas.



A pesquisa mostra que o principal problema dessas modalidades é a taxas de juros, que geralmente são bem altas. As taxas do cartão de crédito, por exemplo, passaram de 343,6% ao ano no mês de outubro. No entanto, 8 em cada 10 brasileiros afirmam que não conseguem aprovação de crédito por estarem negativados.

Segundo o levantamento, 25,9% dos consumidores não têm condições para pagar as dívidas negativadas. Assim, para 29,5%, a melhor forma de pagamento seria renegociando a dívida. Para dar fim as dívidas de muitos brasileiros, a Serasa divulgou nesta terça-feira, 8, a prorrogação do Feirão Limpa Nome até o dia 20 deste mês

O levantamento também analisou o perfil dos ex-negativados e apontou que 4 em cada 10 negociaram e pagaram suas dívidas parceladas. Além disso, 40,4% guardaram dinheiro e pagaram suas dívidas à vista. Os entrevistados afirmam que, assim como o maior sonho dos consumidores negativados, a maior motivação para limpar o nome dos ex-negativados foi o propósito de ter independência financeira e não depender de terceiros para realizar compras.