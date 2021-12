Servidores inativos e pensionistas devem realizar o procedimento no mês de aniversário no Bradesco - Foto: LSM

Servidores inativos e pensionistas devem realizar o procedimento no mês de aniversário no Bradesco Foto: LSM

Publicado 08/12/2021 15:51 | Atualizado 08/12/2021 16:04

Rio - Mais de 257 mil aposentados e pensionistas do Estado que recebem pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, precisarão fazer a prova de vida que voltará a ser obrigatória a partir de janeiro de 2022. O procedimento continua o mesmo dos anos anteriores: os beneficiários deverão comparecer a qualquer agência do banco Bradesco no mês de aniversário, sempre nos dias úteis, entre 11 e 25.

"A comprovação anual de vida tem como objetivo evitar fraudes e promover melhorias na base de dados e na folha de pagamento do funcionalismo estadual. O procedimento está suspenso desde março de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, sem prejuízo para aposentados ou pensionistas", informou o governo.

Confira o calendário:

Mês de Aniversário Período de Realização da prova de vida

Janeiro Dia 11 ao dia 25

Fevereiro Dia 11 ao dia 25

Março Dia 11 ao dia 25

Abril Dia 11 ao dia 25

Maio Dia 11 ao dia 25

Junho Dia 13 ao dia 24

Julho Dia 11 ao dia 25

Agosto Dia 11 ao dia 25

Setembro Dia 11 ao dia 25

Outubro Dia 11 ao dia 25

Novembro Dia 11 ao dia 25

Dezembro Dia 12 ao dia 23



Ainda que o beneficiário possua portabilidade em outro banco, a prova de vida deverá ser realizada no Bradesco. Quem não realizar o procedimento poderá ter o pagamento suspenso até que regularize a situação. Todos os segurados deverão estar munidos de identidade, CPF e comprovante de residência (com a data de, no máximo, três meses) ou o modelo de declaração de residência indicada na Portaria RioPrev nº 432 de 30 de novembro de 2021.

No caso de representante legal ou procurador, a documentação necessária inclui, além dos documentos do segurado (a) já citados, a procuração específica, com firma reconhecida por autenticidade, outorgada há menos de três meses.

Residentes no exterior precisarão apresentar documento original do traslado de escritura pública de declaração de vida, de estado civil e comprovação de endereço, lavrado exclusivamente por Tabelião de Notas da Embaixada Brasileira ou Consulado Brasileiro, e emitido, no máximo, a três meses da data de envio; cópia autenticada do RG e CPF (ou os documentos de identificação oficiais com fotos, inclusive digitais); e ainda uma declaração de próprio punho, contendo as seguintes informações: endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato do local onde se encontra no exterior.